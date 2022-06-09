彰化聲音照相告發逾50輛車次 今年再添4設備「抓吵」

彰化民眾常抱怨高噪音車輛擾人，彰化縣府環保局去年開始採用移動式聲音照相系統執法，不過有民眾反映，看到照相機，以為測速照相，突然減速，反而危險。環保局強調聲音照相是「抓吵」，不同路段有不同標準分貝數限制，車輛只要沒有不當改裝，或刻意拉高引擎轉速等不當操作，就不會超標，不用擔心受罰。

彰化縣環保局去年採購一套移動式聲音照相機，出勤41場次，告發至少50輛車次，環保局指出，數量是全台成案率最高，今年環保署又補助一套移動式，縣府業預計添購3套固定式設備，預計下半年就有5套設備投入執法，精準鎖定噪音熱區24小時監控。

過去民意代表與住戶向環保局陳情部分路段夜間常有車輛音量超標移動，影響生活，但實際找到車主開罰受限，環保局表示，科技執法以來屢接到民眾反映希望於住家周邊道路設置，今年至4月底相較去年同期，檢舉案件數量下降58%，已有階段性成效。

移動式聲音照相機執法時依規於前方100至300公尺間設置告示牌，提醒民眾降低音量行駛，並採不定時、不定點於車輛噪音陳情熱點路段執行取締，包含彰化市中山路、中興路、大埔路；員林市員林大道、員東路、山腳路；大村鄉中山路、和美鎮彰美路、埔心鄉員鹿路、縣道139線等，年底前將於彰化市、員林市、芬園鄉縣道139線等陳情熱點路段增設3套固定式聲音照相設備。