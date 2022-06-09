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影／推動中捷藍線 盧：樂觀其成、蔡：全力支持

聯合報／ 記者林佩均劉柏均／台中即時報導
市議員陳廷秀提案「捷運推動小組」，建議市府具名邀請台中市８位立委參加，加速捷運藍線推動。記者林佩均／攝影
市議員陳廷秀提案「捷運推動小組」，建議市府具名邀請台中市８位立委參加，加速捷運藍線推動。記者林佩均／攝影

台中市議會今舉行定期會，無黨籍市議員陳廷秀提案成立「捷運推動小組」，並邀請中市8名立委具名參加，加速藍線審核進度，引發藍綠攻防，市議會提案通過；台中市長盧秀燕表示，「樂觀其成」、立院副院長蔡其昌說，他全力支持；另７名藍、綠立委均表同意加入。

台中市議員陳廷秀今提案，請市府成立「捷運推動小組」，以利捷運藍線進行，並建議市府邀請台中市8名立委具名加入，因為涉及中央預算，希望市民選出的立委能為台中爭取捷運藍線早日開工。

「樂觀其成」，盧秀燕指出，感謝議員的提案，捷運是大家的捷運，希望藍線加速推動，尤其市府萬事俱備，只欠中央核准就可以啟動徵收、開工作業，尤其推動工程不分黨派，地方到中央大家一起加入。

立法院副院長蔡其昌說，不只他會支持，何欣純、莊競程、黃國書、林靜儀、張廖萬堅等委員也都加入。民進黨６位台中市立法委員一直以來都支持捷運藍線趕快動工，並在中央全力爭取並獲支持。

立委江啟臣說，只要對台中市民有利的事情，他都會「責無旁貸、全力以赴」。立委楊瓊瓔指出，為了台中的好，為了人民的便利，提升為移居與世界城市，她會「全力合作、團結一致、達陣成功」。

陳廷秀說，捷運藍線從去年3月審議至今，重要程度不可言喻，可望解決台灣大道塞車之苦、縮短城鄉差距；之前中捷公司提過，綠線轉虧為盈的重點是藍線開通，盡速成為交叉路網。

陳廷秀說，捷運路網要規劃藍線、橘線，別讓市民覺得在打假球，市民選出來的立委都應跳出來，建議市府應具名邀請8名立委加入「捷運推動小組」，立委的職責不言可喻。

「捷運推動小組」提案引發藍綠交鋒。國民黨市議員劉士州問交通局長，到底路線調整中央有無意見？交通局長葉召甫說，路線調整部分，中央沒有疑慮。

劉士州說，為何中央還在卡？台中市的立委要發揮功效，尤其執政黨的立委要跟交通部溝通，讓時程縮短，「別像烏龜在爬」。

民進黨市議員曾朝榮指出，林前市長任內交通部已核定藍線，相信中央站在人民立場，經費沒有藍綠色之分。賴佳微抨擊，橘線現在連個影子都沒有，至少林前市長任內要了一條藍線，盧市長任內做了甚麼？

民進黨市議員曾朝榮指出，林前市長任內交通部已核定藍線，相信中央站在人民立場，經費沒有藍綠色之分。記者林佩均／攝影
民進黨市議員曾朝榮指出，林前市長任內交通部已核定藍線，相信中央站在人民立場，經費沒有藍綠色之分。記者林佩均／攝影
針對議員提案「捷運推動小組」，建議市府具名邀請台中市８位立委參加，台中市長盧秀燕受訪表示，樂觀其成。記者林佩均／攝影
針對議員提案「捷運推動小組」，建議市府具名邀請台中市８位立委參加，台中市長盧秀燕受訪表示，樂觀其成。記者林佩均／攝影

捷運 台中市長 民進黨

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