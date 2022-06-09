盧秀燕催中央核定捷運藍線 蔡其昌：不讀書還怪老師

日前台中市議會總質詢提到捷運藍線議題，市長盧秀燕表示，相信市民都能接受市府規畫，希望行政院盡速核定市府開工；立法院副院長蔡其昌反批，自己更改路線增加預算，地方又規劃不好，叫人家怎麼核定？「不能自己不用功讀書，還怪老師分數給的低」。

台中市長盧秀燕日前在市議會總質詢上，被市議員提問到捷運藍線議題，表示相信大部分市民都能了解市府規畫，對於現在的路線都能接受、肯定，希望行政院盡速核定市府開工，市府就可開始啟動徵收與開工作業，愈早做愈好。

蔡其昌今早會勘沙鹿區北勢國中運動場跑道及籃球場整修工程計畫時反批盧秀燕，路線的核定、綜合規畫在地方，地方規畫不好，錢沒有下文，叫人家怎麼核定？當市長就要有能力，把錢弄出來。

蔡其昌說，中央當然希望趕快核定，但盧市長自己更改路線，增加的預算她要怎麼解決？市長是解決問題的，市長應該沒有地方中央之分，市長應該要有辦法，去中央爭取更多經費來照顧市民，才是一個優秀市長，一個有能力的市長該做的事。

蔡其昌指出，不要更改了捷運藍線路線，綜合規畫做得慢、問題多，又要推給中央為什麼不趕快核定，「不能自己不用功讀書，還怪老師分數給的低」，這不大有道理，希望盧市長展現溝通能力，去爭取經費，不是雙手一攤推給中央，這不是市民樂見的。

台中市政府表示，在捷運藍線路線方面，市府希望開大門、走大路，一路走台灣大道到底，從市區一直開進梧棲，這是符合最大多數人利益、也是最快速的路線，也相信大部分市民都能了解市府規劃，對於現在的路線都能接受、肯定，希望行政院盡速核定市府開工，市府就可開始啟動徵收與開工作業，愈早做愈好。

台中市長盧秀燕今早表示，捷運藍線現在萬事俱備，只欠中央核准，只要一核准，就會馬上啟動徵收、開工作業，希望加速推動，推動是不跨黨派，中央、地方一起加入，相信會更加有力，希望中央趕快核准，讓我們早日開工。