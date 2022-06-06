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澄清專責病房未設醫護休息區 中榮曝光3休息區照

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中榮總曝光和82病房同樓層的醫護休息室，以證明的確有醫護休息室。圖／台中榮總提供
台中榮總曝光和82病房同樓層的醫護休息室，以證明的確有醫護休息室。圖／台中榮總提供

前立法委員顏寬恒今晚臉書爆料，指台中榮總大量收容確診病患，卻沒有「負壓隔離房」，竟用塑膠布充當防護，讓醫護與病人曝露風險中。台中榮總晚間澄清，表示顏寬恒所發布內容，是未經查證之不實訊息，稍晚還再加碼曝光3張和82病房同樓層的醫護休息室，以證明的確有醫護休息室。

台中榮總指出，根據中央疫情指揮中心的規範「專責病房不需負壓隔離病房」，該院專責病房的設施及動線規劃均經過感染管制中心的縝密評估所設立，且把同樓層護理站另一側潔淨區的6間病房改為醫護人員的用餐、盥洗、休息使用。如有醫護不想返家，裡面還免費提供6間（12床）招待所供住宿，所有生活用品及飲食都免費提供。

對於顏寬恒臉書照片中的塑膠幃幕是在潔淨區中當做人員動線分流指引，以避免人員誤入感染管制區，且徵用82病房當專責病房是在去年疫情發生時即已規畫，在院內感控會議以及全院醫療行政單位已經宣導多次。至於防疫獎金皆按照規定申請與核發，從未考量護病比。

台中榮總曝光和82病房同樓層的醫護休息室，且門上還標示是護理師休息區。圖／台中榮總提供
台中榮總曝光和82病房同樓層的醫護休息室，且門上還標示是護理師休息區。圖／台中榮總提供
台中榮總曝光和82病房同樓層的醫護休息室，且門上還標示是醫師師休息區。圖／台中榮總提供
台中榮總曝光和82病房同樓層的醫護休息室，且門上還標示是醫師師休息區。圖／台中榮總提供

台中榮總 顏寬恒 負壓隔離病房

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