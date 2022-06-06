聽新聞
test
0:00 / 0:00
澄清專責病房未設醫護休息區 中榮曝光3休息區照
前立法委員顏寬恒今晚臉書爆料，指台中榮總大量收容確診病患，卻沒有「負壓隔離房」，竟用塑膠布充當防護，讓醫護與病人曝露風險中。台中榮總晚間澄清，表示顏寬恒所發布內容，是未經查證之不實訊息，稍晚還再加碼曝光3張和82病房同樓層的醫護休息室，以證明的確有醫護休息室。
台中榮總指出，根據中央疫情指揮中心的規範「專責病房不需負壓隔離病房」，該院專責病房的設施及動線規劃均經過感染管制中心的縝密評估所設立，且把同樓層護理站另一側潔淨區的6間病房改為醫護人員的用餐、盥洗、休息使用。如有醫護不想返家，裡面還免費提供6間（12床）招待所供住宿，所有生活用品及飲食都免費提供。
對於顏寬恒臉書照片中的塑膠幃幕是在潔淨區中當做人員動線分流指引，以避免人員誤入感染管制區，且徵用82病房當專責病房是在去年疫情發生時即已規畫，在院內感控會議以及全院醫療行政單位已經宣導多次。至於防疫獎金皆按照規定申請與核發，從未考量護病比。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言