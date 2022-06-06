顏寬恒控中榮專責病房「塑膠布充當防護」 院方駁斥：不實訊息

前立法委員顏寬恒今晚在臉書指出，他接到來自台中榮總護理師控訴，表示原先泌尿科的82病房經改制為專責病房，大量收容確診病患，卻沒有中央號稱的負壓隔離，更沒有安全的更衣、用餐空間，甚至到已開始收容，唯一有的就是一塊塑膠布充當防護，更沒有任何無菌空間讓醫護人員可以更換防護衣，即便後來加裝玻璃門，但礙於空調系統都是由各病房運作，反倒成為「正壓病房」，大量汙染空氣由病房往走廊輸送。

不過，台中榮總晚間隨即澄清，表示顏寬恒所發布內容，是未經查證之不實訊息，該院深感遺憾。並表示，根據中央疫情指揮中心的規範「專責病房不需負壓隔離病房」， 專責病房的設施及動線規劃均經過感染管制中心的縝密評估所設立，且把同樓層護理站另一側潔淨區的6間病房改為醫護人員的用餐、盥洗、休息使用。如有醫護不想返家，裡面還免費提供6間（12床）招待所供住宿，所有生活用品及飲食都免費提供。

對於顏寬恒臉書照片中的塑膠幃幕是在潔淨區中當做人員動線分流指引，以避免人員誤入感染管制區，且徵用82病房當專責病房是在去年疫情發生時即已規畫，在院內感控會議以及全院醫療行政單位已經宣導多次。至於防疫獎金皆按照規定申請與核發，從未考量護病比。

顏寬恒在臉書上說，護理站在毫無保護措施的狀況下，直接與確診病人共處在同一個環境，置醫務人員於高風險中照護，其他院內同仁也不知道82病房已經改為專責病房，仍從同一電梯口頻繁進出，甚至走入高風險的工作區，人員的流動大幅度增加院內感染的可能性，感控機制嚴重失能。

當醫護人員冒著高風險，在缺乏防護的環境中照顧病人時，還得面臨與家人分隔有家歸不得的窘境。家中可能有年邁的長輩，甚至是年幼的子女，在自己時刻面臨到可能染疫的狀況下，完全不敢回家，就怕自己成了傳染源導致家人確診，甚至只能通過電話連接觸都沒有辦法，但這些心聲中央聽到了嗎？

更慘的是，院方原先承諾5月28日開始的補助，必須要達到醫護比1:5（應為護病比）以上才能給發，試問當這些人員為了台灣防疫在盡心盡力，不顧自己生命安全甚至與家人分隔的同時，還拿績效做為補貼標準是否洽當？

顏寬恒批評行政院長蘇貞昌、立法院副院長蔡其昌前往視察是做秀，只關心中榮能替中央增加多少疫苗打線，身為醫師的林靜儀也完全不聞不問，最關心的就只有蔡其昌的選情。請執政黨在口口聲聲關懷醫護辛勞的同時，實際付出行動不要淪為口號，更不應該將自己的成就，建立在醫護人員犧牲自己的健康與家庭之上。