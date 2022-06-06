原物料漲太凶 彰化社頭名店「福井食堂」半年停售三款招牌便當

彰化縣社頭鄉名店福井食堂8日起將停售招牌古早味鳳梨蔭醬虱目魚肚飯，負責人陳朝強說，原物料一直漲，賣一個便當根本不夠工錢，但一個便當若要漲破百，「他實在賣不下去」，半年來已經停了三款菜色的便當了。

「喜歡吃虱目魚肚的朋友，記得把握最後一天」陳朝強今天傍晚在臉書公告，明天賣完虱目魚肚飯，後天就將停售了，因為近日無刺虱目魚肚產地價格連三漲，每片飆破80元，一個虱目魚便當他們從23年前每個70元，漲到現在的100元，但還是不符合成本，只好忍痛停售。

福井食堂的餐點很有口碑，但半年來，他已陸續停售紅燒牛肉飯和鹽烤鮭魚飯，因為牛肉便當從以前的70元一路漲到100元，去年牛肉腱子心漲到每公斤450元，而鮭魚便當從80元漲到150元，他都不想再漲了，乾脆停售。

陳朝強說，物價漲太多，真的都不敷成本，如果再漲價，又覺得對顧客過意不去，一個便當賣一百元，他自己都覺得「到頂了」，許多客人都是勞工、上班族，吃一個便當要一百元，真的貴，但他也很無奈，因為成本就是這麼高，他又不想偷工減料。

而他堅持鮮嫩多汁的雞腿便當必須要用國產雞骨腿，一公斤的進價從以前的90元，到去年115元，今年已漲到143元。

成本撐不下去的，乾脆一一停售，陳朝強說，他也發現店內一個50元的菜飯便當最近買的人多了，有的人也不買有主菜的，或是一個雞腿便當、一個菜飯便當，兩人合吃一隻雞腿，這就是小市民能省則省的樣態。

陳朝強說，從社頭中山路到員集路，近四百公尺就有八家便當店，最近又新開一家，似乎景氣不好，大家就自己開店，店一多，競爭也多，業者更不敢漲價，利潤也有限，也就覺得「自己在白忙」。