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假救護真飆車！救護車司機下車買檳榔 中市府：最高可罰30萬
市區救護車滿街狂飆，夜間沿途鳴笛擾人清夢，台中市議員賴朝國指出，有民眾投訴有救護車一路超車，尾隨一探究竟，發現救護車內僅司機一人，還停車買檳榔，賴朝國痛批救護車管理鬆散，讓社會觀感極差，要求市府修訂管理辦法。
衛生局長曾梓展說，根據救護法第17條，如如果不是緊急救治傷患，不應閃燈鳴笛，依法可罰6萬至30萬罰款。他表示，會加強向救護車司機宣導。
賴朝國指出，有人向他反映，見救護車一路鳴笛狂飆，突然停在路邊買檳榔，害他差點跌下機車，特別留意救護車動向。日前又發現民間救護車在潭子地區一路超車狂飆，張姓市民眾說，潭子區大富路、大德北路經常有救護車呼嘯而過，不禁懷疑有這麼多人需要救護？
賴朝國說，張姓市民到他的服務處陳情，希望議員反映這種現象，救護車所經之處，車輛都禮讓，但車上沒有傷患，卻一路狂飆，讓人抓狂。
賴朝國強調，國內曾有救護車假救護真運毒，遭警方破獲，警方也坦言除非有可靠線報，不則不會攔檢救護車，畢竟救護車與時間賽跑，一旦攔檢有閃失，員警擔不起責任，警察局不諱言，很難掌控救護車是否真的是空車，不可能任意攔檢。
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