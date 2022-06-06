水湳5亮點動工 議員加碼爭取大型球場、遊戲場

台中市議會今進行市政總質詢，市議員張廖乃綸關切市府水湳五大亮點工程的進度，並強調她積極爭取在水湳經貿園區闢建陽光球場及大型親子共融遊戲場，希望市府能加速推動，讓水湳亮點建設「5+2」市長盧秀燕表示，水湳五大建設都有進展，中央公園大型遊戲場規畫中，陽光球場是台中戶外數一數二的大球場，預估年底完成。

市議員張廖乃綸說，水湳經貿園區在前市長胡志強任內規劃開發，前市府喊出水湳五大亮點工程，但智慧營運中心、水湳轉運中心、國際會展中心、台中綠美圖施工進度4年掛都0，盧秀燕上任後，強調沒動工的要動工，沒完工的要完工，她追問這些工程的進度如何？

建設局長陳大田說，綠美圖工程進度超過六成，今年年底主結構就能完成，後續進行二期裝修，至於國際會展中心預計7月初就可上梁。交通局長葉昭甫表示，水湳轉運中心第一期工程已截止投標，如果招標順利，推估工期約900天，約113年可以完工。

中台灣電影中心完成驗收，新聞局長鄭照新說，目前招商中，已問過11家業者的意見，但業者希望等疫情高峰過後再進一步討論。

張廖乃綸說，她在水湳積極爭取再增加2個亮點，分別是陽光球場、中央公園內的大型親子遊戲場。其中陽光球場是過去花博開幕地，活動辦完後就閒置，她建議開闢為球場。運動局長李昱叡說，目前進入規畫設計階段，會尊重在地意見，工程招標也完成，預計11月可完工。

張廖乃綸指出，她爭取在中央公園規劃「飛的森林窩窩」主題遊戲場，讓0歲至99歲玩得開心。陳大田說，中央公園是台中市的亮點，建設局去年就推動大型遊戲場，正進行相關設計及工作坊，預計7月定案。