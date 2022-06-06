台中市防疫包里長請接班人送達？ 議員批個資全都露

進入6月，台中市有5萬1079位新增確診個案，市議員鄭功進指出，有確診者反映，市府請不具公務人員身分、甚至有意參選里長的人送防疫關懷包，還大張旗鼓還穿競選背心「高調」送達，他認為，是否有洩露個資疑慮？建議仍透過既有民政體系「低調關懷」顧及確診者的心情。

民政局吳世瑋局長回應，因每個里的確診個案數不一，有時候一里高達50多人，須送防疫關懷包，無法全讓基層人員負責。不過將檢討送達方式，加強行前教育，保護個資。

鄭功進指出，端午連假有民眾電反映，指自己的小孩確診，配合法令通報居隔，卻有不具里、鄰長資格的參選人，直接打著發送防疫包的名義，還以所謂的「代理里長」身分，從區公所取得完整確診者個資，還推車大聲喧嘩發放，完全無視確診者的隱私，關懷包上甚至貼上自己的「關懷宣傳」單張，以公帑行銷自己，明顯違反行政中立且未利益迴避。

鄭功進強調，確診者已備受社會輿論及街坊鄰居的壓力，市府出於好意的防疫關懷包不應變成防疫壓力包，特別是確診者完整的姓名、電話甚至是地址，都是涉及隱私權，不應輕易被不特定第三人私用。