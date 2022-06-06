影／疫情燒進南投議會 確診議員線上質詢官員

本土疫情嚴峻，且隨中南部確診個案飆升，南投縣議會上月19日宣布第19屆第7次定期會暫停至本月5日，而今天是復議續開進行縣政總質詢，但縣議員史雪燕因確診居隔中，議會首次啟動線上質詢機制，讓議員視訊質詢官員監督施政。

南投縣議會指出，第19屆第7次定期會原排定於5月2日至5月31日，未料5月中旬本土疫情延燒，中南部確診個案飆升，議會也有人員染疫，為降低群聚風險，並讓縣府專注防疫，自5月20日停會至6月5日，剩餘議事日程因此順延。

今天是南投縣議會第19屆第7次定期會復議首日，表定由縣議員史雪燕、李洲忠、簡峻庭、謝明謀、陳淑會、王彩雲等6人進行縣政總質詢，但史雪燕染疫確診，目前居家隔離中，可她仍有議案須質詢，議會今天為此啟動線上質詢機制。

縣議員史雪燕視訊質詢前，先向現場其他議員及官員說明自身狀況，她提到，因確診隔離無法出席，多虧議事人協助電腦視訊連線事宜，而得以順利質詢；隨後她針對名間投36-1線、名山路等道路年久失修要求修建，縣府也當場允諾改善。

南投縣議會則表示，為免影響議事運作，並確保議員質詢權益，定期會開議前就都有向議員宣導，若有身體不適或需隔離，可事先向議會申請透過視訊開會，而今天是首次施行，影像及聲音傳遞狀況都正常，線上質詢問政成效不錯。