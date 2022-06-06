南投竹山遊客中心搬家 6月起進駐老街連興宮旁

竹山遊客中心搬家了！從原來略為偏外圍的集山路統聯客運旁，從6月開始，將遊客中心搬遷到竹山路58-10號，坐落在連興宮旁的竹山路老街上，主動服務提供第一手遊覽資訊，成為竹山鎮公所為發展小鎮旅遊，更貼近民眾需求的重要據點。

竹山鎮是南投縣四大鄉鎮之一，有著360年以上的開墾歷史，不但是清代八通關古道的前山起點，更是全台廟宇種類最多的鄉鎮之一，充滿著豐富的歷史人文風土的故事，在國道三號通車前，一直是台3線上重要的城鎮。

鎮長陳東睦表示，過去遊客與市區老街有距離，民眾詢問不方便，為主動推廣行銷竹山，讓服務功能發揮到淋漓盡致，去年開始規劃將遊客中心從外圍搬到最熱鬧的竹山老街上，掌握第一時間將竹山的好推薦更多人。