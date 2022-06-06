快訊

議員再轟5帳號疑網軍 柯文哲否認：只不過上班太閒了

聽10個錄音檔願簽不外流切結書 恩恩爸：譯文不足夠還原事發經過

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南投竹山遊客中心搬家 6月起進駐老街連興宮旁

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
竹山遊客中心搬新家了！雖只有小小的5坪，但五臟俱全地位在最熱鬧的竹山老街上。記者黑中亮／攝影
竹山遊客中心搬新家了！雖只有小小的5坪，但五臟俱全地位在最熱鬧的竹山老街上。記者黑中亮／攝影

竹山遊客中心搬家了！從原來略為偏外圍的集山路統聯客運旁，從6月開始，將遊客中心搬遷到竹山路58-10號，坐落在連興宮旁的竹山路老街上，主動服務提供第一手遊覽資訊，成為竹山鎮公所為發展小鎮旅遊，更貼近民眾需求的重要據點。

竹山鎮是南投縣四大鄉鎮之一，有著360年以上的開墾歷史，不但是清代八通關古道的前山起點，更是全台廟宇種類最多的鄉鎮之一，充滿著豐富的歷史人文風土的故事，在國道三號通車前，一直是台3線上重要的城鎮。

鎮長陳東睦表示，過去遊客與市區老街有距離，民眾詢問不方便，為主動推廣行銷竹山，讓服務功能發揮到淋漓盡致，去年開始規劃將遊客中心從外圍搬到最熱鬧的竹山老街上，掌握第一時間將竹山的好推薦更多人。

鎮公所指出，目前遊客中心雖只有小小的5坪，但伴隨著智慧手機時代來臨，公所所有資訊也同步e化，遊客來到竹山想了解旅遊資訊，只要打開掃描器掃QR，就可以把資訊收納在手機中一覽無遺，若想要有一紙在手的民眾，在新的遊客中心當然也有紙本可以取閱，目前遊客中心每周一館休一天，以及過年休息外，其他時間都將全年無休來服務遊客。

竹山遊客中心搬新家了！雖只有小小的5坪，但五臟俱全地位在最熱鬧的竹山老街上。記者黑中亮／攝影
竹山遊客中心搬新家了！雖只有小小的5坪，但五臟俱全地位在最熱鬧的竹山老街上。記者黑中亮／攝影
竹山遊客中心搬新家了！雖只有小小的5坪，但五臟俱全地位在最熱鬧的竹山老街上。記者黑中亮／攝影
竹山遊客中心搬新家了！雖只有小小的5坪，但五臟俱全地位在最熱鬧的竹山老街上。記者黑中亮／攝影

老街 南投

延伸閱讀

端節連假出遊潮 台南商圈老街昨吸客6萬人今更熱鬧

南投竹山下坪有夏日賞荷景點 公所舉辦拍照留言抽小確幸

肉圓加綜合湯只要50元！ 南投竹山在地老店「廟口肉圓」 千則評論的必吃口袋名單

百年廟口肉圓、媽祖廟口米糕親民價！ 11間「竹山美食」吃吃喝喝分享，平價小吃必追

相關新聞

毛小孩死亡須集體火化？ 議員要求台中市府想想飼主感受

台中市處理「毛小孩」身後事，市議員陳政顯指出，除了民間設有獨立火化設備，如向市府動保處申請，須集中一定數量再集體處理，或...

民代籲規劃捷運社宅 中市都發局：6處泛捷運社宅規劃中

台中大肚山上東海別墅、遊園路沿線，居住人口密集，但長期沒有都市計畫。市議員張家銨指出，新庄子蔗廍地區都市計畫規劃案」去年...

南投竹山遊客中心搬家 6月起進駐老街連興宮旁

竹山遊客中心搬家了！從原來略為偏外圍的集山路統聯客運旁，從6月開始，將遊客中心搬遷到竹山路58-10號，坐落在連興宮旁的...

時薪180元為期6周 彰化縣加碼甄選100名大專工讀生

彰化縣政府繼「大專青年學生公部門暑期工讀計畫案」召募153名縣籍大專青年學生後，縣長王惠美今天宣布，再開辦「大手牽小手暑...

疫情仍高峰 中市：畢典授權學校、可直播、不辦謝師宴

台中市議會市政總質詢，市議員張廖乃綸指出，5到11歲學童接種疫苗達64%，家長關切畢業典禮是否可實體舉行，另謝師宴能否辦...

南投老年人口逼近20% 設立二處輔具資源中心供租借

南投縣65歲以上老年人口數已占總人口數19.7%，身心障礙人口數占7%，為減輕家庭負擔，衛生局設立二處輔具資源中心，提供...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。