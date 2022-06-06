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毛小孩死亡須集體火化？ 議員要求台中市府想想飼主感受

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員陳政顯指出，不少民眾掛心寵物身後事，建議市府應妥善研議。圖／陳政顯提供
台中市議員陳政顯指出，不少民眾掛心寵物身後事，建議市府應妥善研議。圖／陳政顯提供

台中市處理「毛小孩」身後事，市議員陳政顯指出，除了民間設有獨立火化設備，如向市府動保處申請，須集中一定數量再集體處理，或請清潔隊送焚化爐與垃圾一起燒。他要求市府務必要出適當規劃，讓民眾可以安心送走心愛的毛小孩。

市長盧秀燕表示，市府會再檢討，與相關局處討論精進。農業局副局長蔡勇勝說明，如寵物遺體有個別火化需求，民眾可委託民間專業寵物遺體處理業者或動物醫院代為收費處理。

陳政顯指出，政府對毛小孩的身後事應該更重視，現今社會家庭毛小孩是寵物也是家人，情感深厚，滿街的寵物用品店與動物醫院才會越來越多，寵物的身後事更顯重要，陳政顯要求農業局動保處、環保局與民政局應尊重民眾的感情，完善處理寵物身後事。

陳政顯說，目前除民間業者設置有獨立火化設備外，市民向動保處申請寵物屍體火化時，是沒有單獨火化處理的，須等到一定數量再集體火化，若請清潔隊處理，就送焚化爐跟垃圾一起燒，寵物身後事如此不堪？陳政顯呼籲市府，務必規劃合適的處理管道，不要讓市民失去寵物的傷痛加倍，讓民眾可以安心的送走他們心愛的寵物。

市府農業局說明，台中市動物之家后里園區及南屯園區皆受理寵物遺體火化，經委託合法的民間業者清運寵物屍體並集體火化。另在公立火化場內設置寵物火化設施，仍須考量用地取得及民眾觀感、與在地鄰里共識等問題，相關規劃會再與民政局審慎討論。

寵物 動物醫院 台中市 盧秀燕

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