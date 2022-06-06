時薪180元為期6周 彰化縣加碼甄選100名大專工讀生

彰化縣政府繼「大專青年學生公部門暑期工讀計畫案」召募153名縣籍大專青年學生後，縣長王惠美今天宣布，再開辦「大手牽小手暑期來工讀」計畫，加碼甄選100位縣籍大專青年，利用暑假內各國中小學辦理為期6周的主題式課程規劃，時薪180元。

「大手牽小手暑期來工讀」計畫，包含英語、AI、科學、職涯探索、食農、體育、童軍、趣味閱讀及作業指導等多元活動，自即日起至6月21日受理報名，採線上報名，工讀從7月4日到8月12日共6周，有興趣的大專生可至縣府教育處雲端-訊息公告-一般公告(https://www.newboe.chc.edu.tw/)索取簡章。

王惠美表示，「大手牽小手暑期來工讀」活動，原本預計去年暑期執行，但是剛好遇到三級警戒因此改成線上教學，今年縣府將中央與地方資源整合，希望在外求學的青年朋友利用暑假期間回到彰化，一方面有家中溫暖的親情，另一方面，可以讓大學生能夠更加貼近彰化，了解彰化。

至於，彰化縣「大專青年學生公部門暑期工讀計畫案」，預定公開召募153位縣籍大專學生，為期2個月，月薪為2萬5250元，報名者有619人符合資格，訂明天（6月7日）抽籤，其中由青年發展處分配到教育處有100名，另有53位學生會分配到其他局處單位服務。

此外，教育處於今年暑假也辦理「Teach for Changhua彰化樂學列車」公開招募190位大專青年，工讀時間預計自7月4日至8月12日，時薪180元，每日8小時，共248人報名，正取190人，備取70人。縣府也與廣達、亞大簽約三方合作，委託亞大招募及培訓彰化縣籍大學生。

衛生局為因應COVID-19疫情快速升溫，由本局及衛生所人員組成「600成員疫情調查團隊」，招募醫療衛生相關科系學生及醫事人員協助疫調，目前已招募約50人訓練中，希望讓具有醫療專業相關背景的青年學子能夠發揮所學，共同為防疫工作出一份心力。

王惠美為鼓勵本府暨所屬機關學校臨時人員工作上優異表現及辛勞付出，自6月1日起，調高薪資至2萬7000元，藉此帶動企業調薪提升所聘僱勞工待遇福利。