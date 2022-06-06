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民代籲規劃捷運社宅 中市都發局：6處泛捷運社宅規劃中

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員張家銨指出，市府應把捷運藍線社宅納入大肚山都市計畫中。圖／張家銨提供
台中市議員張家銨指出，市府應把捷運藍線社宅納入大肚山都市計畫中。圖／張家銨提供

台中大肚山上東海別墅、遊園路沿線，居住人口密集，但長期沒有都市計畫。市議員張家銨指出，新庄子蔗廍地區都市計畫規劃案」去年6月啟動，包括地方訴求增設捷運藍線坪頂站，她建議市府立刻啟動「捷運社宅」規劃，是供年輕人居住機會。都發局表示，目前有6處泛捷運社會住宅基地，將積極規劃興建。

市長盧秀燕表示，沿捷運附近蓋社宅是個好辦法，相關局處會再評估大肚山興建社宅的可能。都發局長黃文彬也說，新庄仔蔗廍地區新訂都市計畫目前在規劃階段，後續將依程序辦理地方說明會、公開展覽，有關議員建議在大肚山規劃捷運社宅的部分，都發局將納入評估。

張家銨說，市長盧秀燕在2019年提出「捷運社會住宅」的構想，轉眼來到盧市長此任期最後一年，卻看不到相關規劃。大肚山上的都市計畫進行中，又有捷運藍線將通過，正是盧市長可以兌現「捷運社宅」構想的好地方，張家銨建議市府立即啟動「捷運藍線社會住宅」規劃，以捷運藍線坪頂站作為示範基地，興建捷運共構社宅，為年輕人的居住問題所著想。

都發局表示，市長盧秀燕上任後，已提出泛捷運社宅落實大眾運輸導向發展(T.O.D)市府目前已盤點6處泛捷運社會住宅基地，分別是北屯區北屯段有220戶、東區東勢子段100戶、東區尚武段800戶、西屯惠來厝段400戶、東區練武段270戶、豐原後火車站更新案72戶，評估採都市更新或民間回饋方式，擴大興辦量能。其中北屯段好宅今年4月已完工，預計今年10月可入住。

都發局說明，社會住宅服務範圍包含相鄰的行政區，目前台中市興辦的社會住宅，就新庄仔蔗部地區周邊的西屯區及南屯區計有5案，分別是西屯區國安段一期有500戶、西屯區國安段二、三期780戶、南屯區精科好宅190戶、南屯區建功段26地號79戶、南屯區建功段4-1地號98戶，總計1647戶。

另中央也已規劃興辦南屯區春安段531戶及沙鹿區明秀段166戶，計697戶，中央與地方合辦達2,344戶，此部分社宅將可提供烏日、龍井、大肚、西南屯及周邊區域居住服務，市府持續進行盤點土地及評估作業，不斷檢討社會住宅興辦基地以擴大服務範圍。

捷運 社宅 社會住宅

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