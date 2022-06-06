快訊

萬物皆漲！foodpanda明起開收平台費 每筆另收3～5元

中重症+243 首例15歲青少年死亡、再增8個月大童死亡

確診兩周仍快篩陽性 他擔憂問：大家都是第幾天轉陰？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫情仍高峰 中市：畢典授權學校、可直播、不辦謝師宴

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員張廖乃綸指出，復課在即，家長都很關切市府後續因應。記者陳秋雲／攝影
台中市議員張廖乃綸指出，復課在即，家長都很關切市府後續因應。記者陳秋雲／攝影

台中市議會市政總質詢，市議員張廖乃綸指出，5到11歲學童接種疫苗達64%，家長關切畢業典禮是否可實體舉行，另謝師宴能否辦理？學校恢復實體課程的時程。教育局長楊振昇表示，畢業典禮教育局授權學校視各校狀況處理，不邀外賓與家長，可透過線上觀看，至於謝師宴則不鼓勵舉辦。

市議員張廖乃綸問衛生局教育局，目前台中市5歲至11歲孩童施打疫苗，另國中、高中學生施打第三劑疫苗的狀況。張廖乃綸強調，家長很關切13日可否如期恢復實體課程，畢業典禮、謝師宴能否實體舉行，而每個孩子都是家長的寶貝，能否恢復實體課最大的關鍵在於疫情發展。

衛生局長曾梓展表示，台中5歲至11歲孩童已有約12萬5千人施打疫苗，施打率達64%。國中、高中學生第三劑也持續施打中。

市長盧秀燕表示，13日高中以下學校是否恢復實體課程還無法確定，因疫情還處於高峰，市府會檢討因應，市府預計本周四會宣布是否要延長遠距教學時間。

教育局長楊振昇則表示，畢業典禮教育局授權學校視各校狀況處理，外賓、家長可透過線上觀看，至於謝師宴則不鼓勵舉辦。

教育局 疫苗 畢業典禮

延伸閱讀

確診者24小時火化中央改口？中市：措手不及臨時租冰櫃

中一中科學班生源集中這兩校 家長陳情國中生考後沮喪

國小司令台被政府賣掉！1坪賣1萬 學校沒錢買還被告

台中這面外牆廣告 引發兩女議員看板大戰

相關新聞

民代籲規劃捷運社宅 中市都發局：6處泛捷運社宅規劃中

台中大肚山上東海別墅、遊園路沿線，居住人口密集，但長期沒有都市計畫。市議員張家銨指出，新庄子蔗廍地區都市計畫規劃案」去年...

疫情仍高峰 中市：畢典授權學校、可直播、不辦謝師宴

台中市議會市政總質詢，市議員張廖乃綸指出，5到11歲學童接種疫苗達64%，家長關切畢業典禮是否可實體舉行，另謝師宴能否辦...

南投老年人口逼近20% 設立二處輔具資源中心供租借

南投縣65歲以上老年人口數已占總人口數19.7%，身心障礙人口數占7%，為減輕家庭負擔，衛生局設立二處輔具資源中心，提供...

彰化沿海珍珠蚵大量死亡 蚵農陳情怪離岸風場害的

彰化是養蚵大縣，芳苑鄉漢寶、王功、福寶沿海地區是珍珠蚵主要產地，近年來因政府推動開發離岸風場，蚵農養殖的牡蠣卻大量死亡，...

國內最大尺寸油畫徵件開跑 首獎25萬元

台中巿港區藝術中心「全國百號油畫大展」，是全國唯一以大尺寸油畫作品為徵件資格的美術展覽，今年邁入第21屆，徵件比賽首獎獎...

台中發放外送員每人2劑快篩 3.1萬人受惠

台中市政府今天起針對外送員，每人發送2劑快篩，預計有3萬1000名外送員受惠。台中市長盧秀燕表示，因為疫情，許多市民日常...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。