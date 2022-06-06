疫情仍高峰 中市：畢典授權學校、可直播、不辦謝師宴

台中市議會市政總質詢，市議員張廖乃綸指出，5到11歲學童接種疫苗達64%，家長關切畢業典禮是否可實體舉行，另謝師宴能否辦理？學校恢復實體課程的時程。教育局長楊振昇表示，畢業典禮教育局授權學校視各校狀況處理，不邀外賓與家長，可透過線上觀看，至於謝師宴則不鼓勵舉辦。

市議員張廖乃綸問衛生局教育局，目前台中市5歲至11歲孩童施打疫苗，另國中、高中學生施打第三劑疫苗的狀況。張廖乃綸強調，家長很關切13日可否如期恢復實體課程，畢業典禮、謝師宴能否實體舉行，而每個孩子都是家長的寶貝，能否恢復實體課最大的關鍵在於疫情發展。

衛生局長曾梓展表示，台中5歲至11歲孩童已有約12萬5千人施打疫苗，施打率達64%。國中、高中學生第三劑也持續施打中。

市長盧秀燕表示，13日高中以下學校是否恢復實體課程還無法確定，因疫情還處於高峰，市府會檢討因應，市府預計本周四會宣布是否要延長遠距教學時間。

教育局長楊振昇則表示，畢業典禮教育局授權學校視各校狀況處理，外賓、家長可透過線上觀看，至於謝師宴則不鼓勵舉辦。