南投老年人口逼近20% 設立二處輔具資源中心供租借

南投縣65歲以上老年人口數已占總人口數19.7%，身心障礙人口數占7%，為減輕家庭負擔，衛生局設立二處輔具資源中心，提供長期照顧輔具申請服務，讓縣內老人及身障人士，不必花大錢也可享有輔具使用 ，使民眾租借輔具更加便利。

局長陳南松表示，依據南投縣人口統計截至今年4月底，65歲以上老年人口數為9萬5130人（占總人口數19.7%），經統計，身心障礙人口數為3萬3761人（占總人口數7%），去年租借件數為2492件，今年1至3月輔具租借件數達574件，輔具對身心障礙者與老年人的需求，愈來愈重要。

南投衛生局長照科指出，近來一位66歲的王姓長者，因左膝蓋退化性關節炎嚴重，近日動手術置換人工關節，術後左膝蓋有傷口及腫痛情形，下床走路不方便，需要短期使用助行器或枴杖輔助，但他表示只要傷口癒合、腫脹情形消退及行動自如後，不需用輔具，後經鄰居建議下尋求1966長照服務專線，獲得第一輔具中心提供輔具租借服務。

長照科表示，畢竟一般輔具單價購買並不便宜，很多民眾更忌諱使用二手輔具，但透過縣府輔具中心租借的輔具，不僅安心，後續的維修服務也不用擔心，租借划算外未來用不到了還可以退租。

第一輔具資源中心配置於仁愛鄉公所、信義鄉公所、愚人之友信義站、水里鄉公所；第二輔具資源中心配置於竹山鎮公所、中寮鄉公所、鹿谷鄉公所、名間鄉公所、集集鄉公所、竹山秀傳醫院。