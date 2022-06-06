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暑假慢遊埔里農村 遊客放鬆還能促進社區經濟

中央社／ 南投縣6日電

暑假到南投埔里鎮體驗綠色慢活農村，鎮公所結合良善、籃城、桃米、枇杷、五十甲社區，以生態資源、友善農業、社區文化特色推動農村之旅，除讓遊客放鬆，也盼促進社區經濟收入。

埔里鎮公所結合埔里鎮水頭里良善社區、籃城里籃城社區、桃米里桃米社區、枇杷里枇杷社區、泰安里五十甲社區推動社區產業行銷，打造「埔里噗哩」綠色慢活農村體驗之旅及品牌意象，鎮公所今天在桃米親水公園舉行品牌行銷發表會，力推今夏防疫樂活新旅遊。

鎮公所表示，結合良善、籃城、桃米、枇杷、五十甲社區導入設計振興地方產業、建立防疫樂活旅遊新品牌策略，辦理社區共識共學教育課程、開發社區品牌伴手禮及市集形象展攤、規劃農村體驗之旅集章護照等，盼促進社區經濟收入，進而增加青年人才回鄉。

埔里鎮長廖志城致詞表示，暑假即將到來，為響應防疫新生活運動，整合生態資源、友善農業與社區文化特色，力推「防疫樂活新旅遊」，以友善環境、綠色手作、綠色食材、綠色景觀、綠色伴手禮等亮點，吸引遊客暑假深入埔里農村社區，體驗綠色慢活生活。

根據鎮公所資料，良善社區栽種咖啡、菇類、花卉、樹苗、盆花、溫室蔬果、茭白筍；籃城社區生產的蘿蔔乾以陽光、鹽醃製，越陳越香，還有長輩利用柑橘類果皮製作的環保酵素；桃米社區則有麻竹筍乾、醬筍；枇杷社區則有蜂蜜、雞角刺茶包；五十甲社區出產多肉植物盆栽、鹹油條等，歡迎各界多選購支持。

埔里 品牌

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