彰化沿海珍珠蚵大量死亡 蚵農陳情怪離岸風場害的

彰化是養蚵大縣，芳苑鄉漢寶、王功、福寶沿海地區是珍珠蚵主要產地，近年來因政府推動開發離岸風場，蚵農養殖的牡蠣卻大量死亡，認為與離岸風場施工及運轉有關，今天蚵農們陳情，希望主管相關單位能與風電廠商會商研議改善，以免珍珠蚵產區因綠能產業的開發而消失殆盡。

彰化縣政府農業處長邱奕志表示，已接到蚵農陳情，下週將邀集風電廠商與蚵農開會，商討改善辦法。

縣政顧問林保玲、漢寶村長鄭鵬豐、芳苑鄉代林冬戶和陳國等人今天到芳苑漢寶沿海關心蚵農，並接受陳情。

鄭鵬豐說，近年來因離岸風場建置過程及運轉施工時，造成海床震動、噪音、水質混濁、泥沙淤積嚴重，潮間帶蚵田牡蠣大量死亡，蚵農叫苦連連。

蚵農唐瑞博說，以前從沒碰到這樣，近三年來幾乎沒收成，養殖的牡蠣死了近九成，影響整個蚵農家庭的生計。蚵農許建評說，現在採收的牡蠣幾乎死了八成，都成了空殼的，沒用了。

鄉代林冬戶說，王功的珍珠蚵遠近馳名，但因開發離岸風場造成汙染和水質變化，蚵農現在已難以生存，這事情是開發離岸風場惹出來的，如果相關單位不解決，再惡化下去就要抗爭了。

縣政顧問林保玲說，芳苑沿海不少蚵農養了二年的蚵仔最近收成時卻死了九成，因設置風機與風場，影響珍珠蚵養殖，相關單位一定要邀集風電廠商會商解決問題，不能讓珍珠蚵養殖業消失。

鄭鵬豐說，離岸風場施工時造成海底底泥擾動後，隨著潮汐進入潮間帶，使得牡蠣田附著大量底泥，造成牡蠣成長緩慢及大量死亡。牡蠣田也嚴重淤積，縮減蚵田放養年限，嚴重影響蚵農生計。