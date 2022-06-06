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國內最大尺寸油畫徵件開跑 首獎25萬元

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
李宏泰去年以作品「坐看雲起#3」獲頒第20屆全國百號油畫大展首獎，並獲得獎金25萬元。圖／台中市港區藝術中心提供
李宏泰去年以作品「坐看雲起#3」獲頒第20屆全國百號油畫大展首獎，並獲得獎金25萬元。圖／台中市港區藝術中心提供

台中巿港區藝術中心「全國百號油畫大展」，是全國唯一以大尺寸油畫作品為徵件資格的美術展覽，今年邁入第21屆，徵件比賽首獎獎金高達25萬元，收件日期從6月21日至6月30日止，具有中華民國國籍之創作者都可參加。

港區藝術中心表示，「全國百號油畫大展」連續辦理20屆，致力於鼓勵國內大型油畫創作，除徵件作品外，也邀請國內藝術先進提供作品展出，歷屆展出總件數已達1891件。

第5屆起，開始典藏前三名作品，累積已典藏48件作品，涵蓋台灣本島及外島地區，比賽獎金第一名25萬、第二名20萬、第三名15萬元，收件日期自6月21日至6月30日止，活動詳情可上中心官網(https://www.tcsac.gov.tw/)及臉書粉絲專頁(https://www.facebook.com/tcsac.taichung/)查詢。

「全國百號油畫大展」公開徵件競選，比賽獎金第一名25萬、第二名20萬、第三名15萬元。圖／台中市港區藝術中心提供
「全國百號油畫大展」公開徵件競選，比賽獎金第一名25萬、第二名20萬、第三名15萬元。圖／台中市港區藝術中心提供

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