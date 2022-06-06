仲夏散冊─森林畫室自然繪圖課程 認識八仙山森林之美

為讓民眾以不同的角度認識八仙山森林遊樂區之美，八仙山自然教育中心將在7月16日、17日推出「仲夏散冊•森林畫室」自然繪圖課程，其中「畫一座森林」和「一葉知森」課程，可獲得國產材台灣杉畫框，將作品裝框帶回家。

林務局東勢林區管理處表示，這次課程邀請斑光工作室的黃瀚嶢與汪彥君講師，兩位講師皆有繪本、詩集著作，將引領參與者細膩感受森林中各式各樣的生命力及光影變化，以畫筆描繪八仙山一天中不同時段的魅力。

「仲夏散冊˙森林畫室」規劃3堂課，分別為「畫一座森林」，利用自然掉落物共同策展一片森林，重新詮釋森林的價值；「夜讀森林」在仲夏之夜點起一盞燈，邀請夜間昆蟲尋訪，觀察與描繪夏日夜間的鱗翅目昆蟲；「一葉知森」走讀森林步道，感受夏日午後微沁涼溫度，撿拾一片葉子，觀察食痕、顏色、葉緣型態，重新認識森林生態的運轉；參加「畫一座森林」與「一葉知森」都可獲得國產材臺灣杉畫框，將作品裝框帶回家。