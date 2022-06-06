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仲夏散冊─森林畫室自然繪圖課程 認識八仙山森林之美
為讓民眾以不同的角度認識八仙山森林遊樂區之美，八仙山自然教育中心將在7月16日、17日推出「仲夏散冊•森林畫室」自然繪圖課程，其中「畫一座森林」和「一葉知森」課程，可獲得國產材台灣杉畫框，將作品裝框帶回家。
林務局東勢林區管理處表示，這次課程邀請斑光工作室的黃瀚嶢與汪彥君講師，兩位講師皆有繪本、詩集著作，將引領參與者細膩感受森林中各式各樣的生命力及光影變化，以畫筆描繪八仙山一天中不同時段的魅力。
「仲夏散冊˙森林畫室」規劃3堂課，分別為「畫一座森林」，利用自然掉落物共同策展一片森林，重新詮釋森林的價值；「夜讀森林」在仲夏之夜點起一盞燈，邀請夜間昆蟲尋訪，觀察與描繪夏日夜間的鱗翅目昆蟲；「一葉知森」走讀森林步道，感受夏日午後微沁涼溫度，撿拾一片葉子，觀察食痕、顏色、葉緣型態，重新認識森林生態的運轉；參加「畫一座森林」與「一葉知森」都可獲得國產材臺灣杉畫框，將作品裝框帶回家。
「仲夏散冊˙森林畫室」3堂課，對象為18歲以上民眾，「畫一座森林」為7月16日（六）上午10點到下午4點、報名費用1800元，「夜讀森林」為7月16日（六）晚上7點到9點、報名費用1000元，「一葉知森」於7月17日（日）上午10點到下午4點、報名費用1800元，每堂課限20人，報名2堂現折400元、報名3堂現折600元，6月19日前報名享早鳥優惠。詳情與報名可至「台灣山林悠遊網」，於「自然教育」分頁點選「八仙山」專業研習。洽詢電話（04）2595-0299八仙山自然教育中心。
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