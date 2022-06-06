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台中發放外送員每人2劑快篩 3.1萬人受惠

中央社／ 台中6日電

台中市政府今天起針對外送員，每人發送2劑快篩，預計有3萬1000名外送員受惠。台中市長盧秀燕表示，因為疫情，許多市民日常須依賴外送服務，透過發放快篩，關懷外送員健康。

台中市政府勞工局今天起在山、海、屯、市區等4處就業服務站台及相關工會，針對台中市外送員每人發送2劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）快篩，共準備6萬2000劑。

盧秀燕今天上午前往位於台灣大道市政大樓的就業服務台，視察快篩試劑發送狀況，並發送快篩試劑給到場領取的外送員。

盧秀燕接受媒體聯訪時表示，近年外送產業興起，加上疫情影響，外送平台產業更加蓬勃發展，且因為疫情，許多市民日常須依賴外送服務。

盧秀燕說，市府為守護外送員健康，去年在口罩荒時率先發送外送員每人1盒口罩，現在又發送外送員每人2劑快篩，關懷外送員健康。

1名外送員受訪表示，因外送常接觸各類商家及民眾，市府提供快篩試劑除可保護自己及家人外，亦可保障客戶，讓大家都安心。

勞工局長張大春說明，設籍台中的外送員每人2劑快篩，發放時間為今天起至10日，上午8時至下午5時，憑身分證及外送人員證明，至就服站或外送相關工會領取，領取作業採電子掃描身分證，迅速便捷。

外送員 快篩試劑 台中市長

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