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亞洲最大鳥園拚今年開幕 南投議員憂周邊景點難串連
號稱「亞洲最大的鳥園」的南投縣草屯鎮九九峰動物樂園將開幕，縣議員李洲忠關心九九峰遊憩園區、草屯手工藝園區等興建進度，盼周邊景點有效串連，帶動地方觀光；縣府表示，手工藝園區最快本月底動工，九九峰園區年底完成OT招商。
李洲忠指出，民間業者斥資逾7億元打造「九九峰動物樂園（JOJOZOO PARK）」，是亞洲規模最大的鳥類主題動物園，5月初試營運5天，每天開放2000人入場，場場爆滿，預計今年內就能開幕，可望帶動鎮內，甚至縣內新一波觀光熱潮。
只不過，觀光熱潮必須透過串連周邊景點，旅遊動線才更具賣點，人潮也能停留更久，地方產業經濟得以穩定延續，而縣府規畫開發九九峰遊憩園區、草屯手工藝園區，至今已3、4年，尚未看到成果，李洲忠關心興建進度，何時才能完工？
建設處長李正偉表示，草屯手工藝園區約13.68公頃，其中6成約8公頃做為產一用地，目前開發許可、環境評估及都市計畫變更等都已完成，去年底也完成開發商甄選，待水土保持計畫審查通過，最快今年6月底動工，預計7、8月招商。
觀光處長陳志賢則說，九九峰遊憩園區是斥資5.2億元的跨年度開發案，預計2024年完工，目前園區營造工程已發包，氦氣球採購及建置工程則委託天際航空協助，建築基地設計預計7、8月完成，9月可開工，年底前完成OT甄選招商。
李洲忠也建議，目前不少開發案集中在草屯鎮，使用了大面積土地，盼縣府取之於民、用之於民，相關興建、招商及後續員工招募等，能讓在地廠商、民眾能優先申請或有加分機制，從產業帶動觀光，全面提升地方經濟。
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