常發生外牆磁磚剝落砸損車輛 彰化縣警察局大拉皮

興建於1995年的彰化縣警察局辦公大樓，迄今近30年來，外牆磁磚因長期遭受風吹日曬、熱脹冷縮影響，造成多處隆起，甚至剝離自高處掉落，屢傳砸損車輛，縣警局表示，為避免範圍擴大，危及下方人車安全，從今天起，將舊有磁磚全面敲除，重新整修門面，預定11月中旬完工。

縣警局表示，警察局外牆時傳磁磚掉落情形，縣長王惠美獲知後，對路過民眾及執勤員警出入安全，指示編列2902萬多元，改善現有磁磚掉落情況，並依原樣式重新整修大樓外觀原貌恢復。

在6月、7月間，將辦理整棟大樓外牆磁磚剔除打鑿作業，以及將廢棄物清運，勢必產生聲響及灰塵，影響周邊環境與交通，除要求廠商注意工作安全及環境整潔，減少干擾周邊住戶生活作息，並提醒警局員工、前來警察洽公民眾，以及行經警局周邊的人車，注意安全。