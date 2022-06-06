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常發生外牆磁磚剝落砸損車輛 彰化縣警察局大拉皮

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
啟用近30年的彰化縣警察局辦公大樓，外牆磁磚因長期遭受風吹日曬、熱脹冷縮影響，常剝掉發生砸損車輛事件，縣警局將2902萬多元重修門面，預定11月中旬完工。本報資料照片
啟用近30年的彰化縣警察局辦公大樓，外牆磁磚因長期遭受風吹日曬、熱脹冷縮影響，常剝掉發生砸損車輛事件，縣警局將2902萬多元重修門面，預定11月中旬完工。本報資料照片

興建於1995年的彰化縣警察局辦公大樓，迄今近30年來，外牆磁磚因長期遭受風吹日曬、熱脹冷縮影響，造成多處隆起，甚至剝離自高處掉落，屢傳砸損車輛，縣警局表示，為避免範圍擴大，危及下方人車安全，從今天起，將舊有磁磚全面敲除，重新整修門面，預定11月中旬完工。

縣警局表示，警察局外牆時傳磁磚掉落情形，縣長王惠美獲知後，對路過民眾及執勤員警出入安全，指示編列2902萬多元，改善現有磁磚掉落情況，並依原樣式重新整修大樓外觀原貌恢復。

在6月、7月間，將辦理整棟大樓外牆磁磚剔除打鑿作業，以及將廢棄物清運，勢必產生聲響及灰塵，影響周邊環境與交通，除要求廠商注意工作安全及環境整潔，減少干擾周邊住戶生活作息，並提醒警局員工、前來警察洽公民眾，以及行經警局周邊的人車，注意安全。

警察局長吳坤旭表示，警察局辦公大樓外牆在重新整修後，必能展現煥然一新的氣象，除提供同仁更完善的辦公環境外，更能鼓舞振奮員警工作士氣。

啟用近30年的彰化縣警察局辦公大樓，外牆磁磚因長期遭受風吹日曬、熱脹冷縮影響，常剝掉發生砸損車輛事件，縣警局將2902萬多元重修門面，預定11月中旬完工。本報資料照片
啟用近30年的彰化縣警察局辦公大樓，外牆磁磚因長期遭受風吹日曬、熱脹冷縮影響，常剝掉發生砸損車輛事件，縣警局將2902萬多元重修門面，預定11月中旬完工。本報資料照片

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