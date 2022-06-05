水公司施工10幾株欒樹面目全非 中市府：未申請將重罰

台中市東區東光園道路樹今遭自來水公司委外廠商擅自修剪10棵欒樹，市政府建設局派員了解，指出已嚴重破壞景觀並影響行道樹生長，明天將邀水公司及專家到場勘查，並依自治條例，最高可罰8萬元。

建設局今獲報，東光園道十幾顆欒樹被腰斬，經了解是水公司中區工程處施工廠商，未按規定申請修剪事宜，10餘株欒樹被修剪得面目全非，嚴重破壞城市景觀，也影響行道樹生長。

市府明(6)日將邀集水公司中工處及專家到場勘查，除將依「台中市公園及行道樹管理自治條例 」重罰，也將要求行為人按樹徑大小進行賠償。

建設局表示，水公司中區工程處辦理「台中鐵路高架化騰空廊道下埋設管線工程管(九)」，施工廠商未依「台中市政府建設局及所屬機關公園內植栽及行道樹修剪作業要點」申請樹木修剪，擅自不當修剪。

建設局長陳大田強調，如行道樹位置影響住戶出入、施工或其他狀況須遷移或修剪者，應由住戶或施工單位向建設局申請，不得擅自移植、砍伐或修剪；未依規定，可依「台中市公園及行道樹管理自治條例」第42條處以2000以上8萬元以下元罰鍰，並要求行為人按樹徑大小進行損害賠償。

陳局長呼籲，如有行道樹移植或修剪者，應依規申請，並由專業監看人員現場指導，避免不當修剪造成樹木傷害及影響市容景觀。