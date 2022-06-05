彰化多日確診破四千人 民眾黨組清消大隊深入社區防疫

彰化縣今天新增確診4217人，為了加強防疫，台灣民眾黨彰化縣黨部主委張雪如利用端午連假率領黨內幹部組成防疫大隊志工走進社區協助清消，甚至有幹部在臉書詢問是否有社區需要清消服務，都獲熱烈回響。

彰化縣已連續多日確診人數超過4千人，張雪如認為，疫情在高峰期，大家更應動起來防疫，所以利用假期帶領幹部們深入社區協助清消，3天連假先在鹿港、福興、秀水、彰化等鄉鎮市社區、市場等進行大清消，下週會在大村、花壇、田尾、永靖等鄉鎮公共場所與社區、大樓清消。

民眾黨具專業環衛證照的大村鄉民代表提名人賴俊豪化身防疫消毒尖兵，手把手指導同黨第一選區提名人王孝裕、第二選區提名人主任鄭敬議、福興鄉民代表提名人黃怡雯、彰化市民代表薛方壹、田尾鄉民代表提名人張勝彬等人以無毒無臭的次氯酸水進行公共空間環境消毒。

防疫大隊志工們背起好幾公斤重的桶子，以步行方式為環境消毒，還有一輛防疫車沿途消毒，並分送次氯酸水濃縮液讓民眾帶回家自行消毒。