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快篩棉花棒斷在鼻腔男童痛哭 醫緊急夾出8公分採檢棒

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快篩棉花棒斷在男童鼻腔 醫緊急夾出8公分採檢棒

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
一名男童接受快篩時，採檢棉花棒斷在鼻腔內，診師醫師緊急夾出，已斷的8公分棉花棒。圖／大甲宏光診所院長何鐘德提供
一名男童接受快篩時，採檢棉花棒斷在鼻腔內，診師醫師緊急夾出，已斷的8公分棉花棒。圖／大甲宏光診所院長何鐘德提供

新冠肺炎病毒疫情延燒，快篩已成最主要診斷方法，一名6歲男童接受快篩時，採檢的棉花棒不慎卡在鼻腔內，男童痛哭，被緊急送到台中大甲宏光診所，院長何鐘德用手術夾快速夾出8公分棉花棒，何鐘德醫師說，這是他第一次遇到採檢棉花棒斷在鼻腔內。

何鐘德表示，目前快篩的地點以醫院快篩站、大型快篩得來速為主及極少數的診所，政府未開放一般診所可為病人做快篩的服務，所以目前快篩除到篩檢站外，在家中需由患者自己做，若是小孩則需要由家長為小孩施做；但小孩子常因為怕痛，會抗拒和扭動，造成在家裡為小孩快篩變得困難，甚至因為扭動而引起鼻粘膜損傷鼻血。

宏光診所昨天為6歲的男童解危，他在醫院快篩站採檢時，可能因為疼痛身體扭動的關係，採檢棉花棒竟然折斷，殘留在鼻腔裡，快篩沒成功，男童不斷喊鼻子痛，家長帶小孩到診所， 經醫師何鐘德診視後，以手術夾小心翼翼的把這個棉花棒取出來，長度竟有8公分長，終於解除問題，也順便用這個採檢棉棒做快篩，還好是陰性。 

何鐘德表示，目前用鼻腔快篩好處是準確度比較高，但是會疼痛，小朋友比較難接受；使用唾液快篩的好處是不會痛，小朋友容易接受，但是準確度稍微低一點。

他說鼻腔快篩，最常被問到的問題是，採檢棒要進去鼻子多深? 要旋轉多久? 要不要深到鼻腔的最底部才可以? 成人做鼻腔的快篩，通常沒問題，但如果要為小孩子做，家長會擔心害怕搓傷鼻腔黏膜，甚或是採檢棒子斷裂，昨天案例，在快篩的過程中採檢棒斷裂，殘留鼻腔裡面。

他建議家長若要為小朋友做鼻腔篩檢，可以不用深入到鼻腔的最深處，只要進入鼻腔大約2至3公分，適當的旋轉讓採檢棒沾滿鼻黏膜的分泌物黏液，；如果小孩子真的很難配合也可以考慮先使用唾液快篩，如果擔心在鼻腔前部唾液快篩不夠準確，國外曾有報告指出用採檢的棉花棒，先塗抹近扁桃腺的區域再塗抹鼻腔，可以增加採檢的準確率。

一名男童接受快篩時，採檢棉花棒斷在鼻腔內，診師醫師緊急夾出，已斷的8公分棉花棒。圖／大甲宏光診所院長何鐘德提供
一名男童接受快篩時，採檢棉花棒斷在鼻腔內，診師醫師緊急夾出，已斷的8公分棉花棒。圖／大甲宏光診所院長何鐘德提供

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