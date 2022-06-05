自行車環台勸募善款 1100公里公益旅程捐出30萬元

由沙鹿國際青年商會發起｢2022愛無極限慈善公益」自行車環台勸募善款活動，展開環島1100公里公益旅程，今天完成旅程，共募到30萬元，將全額捐給南投縣私立炫寬愛心教養家園，協助該單位完成｢炫寬想家」計畫。

自行車環台勸募善款活動，在沙鹿國際青商會長黃欽宗、前會長王政裕、趙家玄、總幹事陳紘碩及會友王志仲等5位騎士同騎下，5月28日出發，今天完成，環島一圈1100公里的公益旅程，途中號召全台各地青商會友共同響應此共益活動，共募得30萬元善款。

沙鹿國際青商會長黃欽宗表示，秉持國際青年商會「訓練自己、服務人群」宗旨，總幹事陳紘碩規劃｢2022愛無極限慈善公益」單車環島勸募善款活動，希望鼓勵各年齡層民眾養成活力運動的習慣，同時也發揮愛心，關懷弱勢團體。

活動受贈單位炫寬愛心教養家園創辦人賴錦鏡指出，自民國87年立案營運迄今，提供服務所使用的屋舍都是租賃，欠缺完善「自有院舍」一直是家園最大憾事，為籌建新院所提出的｢炫寬想家」計畫，今年已經第6年，感謝沙鹿國際青年商會此次發起環島勸募活動，將所得全數捐贈給家園，