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鹿港魯班公宴108桌「看桌」 蟲魚鳥獸唯妙唯肖

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
今天是巧聖先師魯班公誕辰日，因疫情停辦兩年的全國唯一「鹿港魯班公宴」，在鹿港亞太渡假村登場，現場展出108桌「看桌」超過500件的工藝作品。記者劉明岩／攝影
今天是巧聖先師魯班公誕辰日，因疫情停辦兩年的全國唯一「鹿港魯班公宴」，在鹿港亞太渡假村登場，現場展出108桌「看桌」超過500件的工藝作品。記者劉明岩／攝影

今天是巧聖先師魯班公誕辰日，因疫情停辦兩年的全國唯一「鹿港魯班公宴」，在鹿港亞太渡假村登場，現場展出全台工藝界翹楚，所創作出108桌「看桌」形式超過500件的工藝作品，呈現壯闊而精巧的工藝作品排場，是難得一見的藝術饗宴。

縣長王惠美出席祭典表示，今年鹿港慶端陽活動，雖然因為疫情，沒有舉辦龍舟賽，靜態活動仍如期舉辦，尤其逢巧聖先師魯班公誕辰，循古禮舉辦此一祭典，感謝文化部支持，以及在地的工藝師一起共襄盛舉，歡迎民眾把握機會前往欣賞台灣工藝之美。

祭典是由文化部政務次長蕭宗煌擔任主祭，主辦的鹿港鎮朝陽鹿港協會理事長林新發之子林宗漢說，鹿港魯班公宴今年是第27屆了，因為受疫情的影響，鹿港魯班公宴已經停辦兩年了，今年很開心能再次照常舉辦，邀請大家前來欣賞各類工藝家展出的500件作品，有漆藝、金工、妝佛、木雕、燈籠等各項傳統工藝。

彰化縣文化局表示，鹿港魯班公宴創辦1996年，緣起於紀念工藝界的巧聖先師魯班公，每年魯班公誕辰日（農曆5月7日）前後，全台工藝家將集結一整年心血結晶作品，以傳統民間祭拜習俗的「看桌」展示工藝品，將工藝作品擺置於供桌，如是擺放欣賞類的供品，民間稱清供宴桌為「看桌」，桌數達到108桌。

「鹿港魯班公宴」是結合宗教信仰及傳統工藝的藝文活動，有傳統工藝技藝的展現，更蘊涵深厚的歷史與文化，2008年獲彰化縣政府登錄為民俗類無形文化資產，主要活動內容有「巧聖先師祀典」、「工藝作品宴祖師」、「鹿港巧聖先師會跋爐主」及「酬神舞臺」等。

其中，祀典儀式中有特殊的獻五寶儀式，主祭官依傳統習俗獻上班門五寶「文公尺、墨斗、斧頭、大鋸、規矩」，以現場工藝作品做背景，傳達尊師重道的精神，儀式並請鹿港歷史悠久的雅正齋南管樂團做伴奏，呈現敬崇祖師的氛圍。

今天是巧聖先師魯班公誕辰日，因疫情停辦兩年的全國唯一「鹿港魯班公宴」，在鹿港亞太渡假村登場，現場展出108桌「看桌」超過500件的工藝作品。記者劉明岩／攝影
今天是巧聖先師魯班公誕辰日，因疫情停辦兩年的全國唯一「鹿港魯班公宴」，在鹿港亞太渡假村登場，現場展出108桌「看桌」超過500件的工藝作品。記者劉明岩／攝影
今天是巧聖先師魯班公誕辰日，因疫情停辦兩年的全國唯一「鹿港魯班公宴」，在鹿港亞太渡假村登場，現場展出108桌「看桌」超過500件的工藝作品。記者劉明岩／攝影
今天是巧聖先師魯班公誕辰日，因疫情停辦兩年的全國唯一「鹿港魯班公宴」，在鹿港亞太渡假村登場，現場展出108桌「看桌」超過500件的工藝作品。記者劉明岩／攝影
今天是巧聖先師魯班公誕辰日，因疫情停辦兩年的全國唯一「鹿港魯班公宴」，在鹿港亞太渡假村登場，現場展出108桌「看桌」超過500件的工藝作品。記者劉明岩／攝影
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今天是巧聖先師魯班公誕辰日，因疫情停辦兩年的全國唯一「鹿港魯班公宴」，在鹿港亞太渡假村登場，現場展出108桌「看桌」超過500件的工藝作品。記者劉明岩／攝影
今天是巧聖先師魯班公誕辰日，因疫情停辦兩年的全國唯一「鹿港魯班公宴」，在鹿港亞太渡假村登場，現場展出108桌「看桌」超過500件的工藝作品。記者劉明岩／攝影

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