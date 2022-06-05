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疫情波及 東螺溪淨溪志工少一半
社團法人彰化縣就業能力教育協會與湖埔社區大學今天在東螺溪合辦世界環境日淨溪活動，湖埔社大執行長林淑玲說，受疫情影響，今年參與的志工少了一半，不過環境保護的工作不能中斷，志工們齊心淨溪、整理環境，也為未來疫情解封做準備，希望讓今年9月的欒樹節活動能順利登場。
以往彰化母親之河東螺溪除了因沿岸有許多養豬戶亂排放畜牧廢水，加上民眾亂丟垃圾，沿線又臭又髒，湖埔社區大學結合彰化縣就業能力教育協會投入東螺溪環境復育已12年，除了發動社大志工整理東螺溪沿岸環境、及生態復育，也結合巡守隊「揪出汙染源」，讓髒臭的東螺溪日漸恢復生機，甚至溪畔每年4月可賞木棉花，9月又有欒樹節活動，成為熱門景點。
林淑玲說，以往一年一度的盛大淨溪活動約有四、五百名志工參與，但最近是新冠肺炎中區疫情高峰期，他們並沒有強力宣傳淨溪活動，甚至這二天共有十幾位原本報名要參加淨溪的志工，後來因確診或家人確診，不得不臨時取消，也有往年均率員工參與淨溪的企業今年也喊卡，改以經費贊助，所以今年參與的志工只有往年一半。
林淑玲說，不過環境維護工作也不能因疫情而中斷，今年除了清理東螺溪東西兩岸，也加入溪湖區域排水的垃圾清理，也加強移除入侵東螺溪生態的小花蔓澤蘭等外來種植物。
溪湖鎮長黃瑞珠、縣議員陳玉姬等人也與志工們一起淨溪，還有環境教育有獎徵答、環保樂器表演暖場，今天也加入寓教於樂的植物美學DIY，請參加者自備「醬菜罐」空瓶，由植物美學講師現場教學「藝」起耍廢，自製多肉小盆栽，讓在疫情期間悶壞的民眾和志工可以走出戶外動動筋骨淨溪，又能親近植物，DIY小盆栽，一掃疫情期間的煩悶。
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