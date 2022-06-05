就不能建我隔壁！全台唯一沒有火化場的彰化縣規畫中

南投縣集集慈德寺油車坑火化場是彰、投地區最重要的火葬場，業者一度以「有黑衣人滋擾」為由，將在7月1日停業，幸好經南投縣政府介入，不准停業，才暫時解除無處火化危機。不過，彰化縣是全台唯一沒有火化場的縣市，仍無法規避沒有火化場急迫問題，縣府民政處長賴致富說，縣府持續推動中。

彰化縣今年五月份的死亡人數有985人，全年死亡人數上萬人，依目前幾乎都採火葬方式。但彰化縣迄今仍無火化場，往生者主要運往南投縣集集慈德寺油車坑火化場火化，少數是往雲林或者台中市火化。

彰化縣的喪者要迢迢運到他縣市火化，甚至排隊火化，因此，彰化縣很多告別式都特別早，約清晨五、六點舉辦，不僅喪家辛苦，連跑公祭的政治人物都苦不堪言，殯葬業者也一再籲請縣府早日興建火化場，以免發生類似油車坑火化場不接受火化，彰化縣往生者無處火化，勢必引來喪家恐慌。

彰化縣約在30年前，就有興建火化場計畫，卻一直無法突破，主要是牽涉政治忌諱。最早是在彰化前市長葉滿盈時，擬在彰化市立殯儀館後方興建，卻引來激烈抗爭而作罷，隨後花壇、大城、芳苑、福興都有爭取，都因地方抗爭無疾而終，前縣長魏明谷時展現魄力，原宣布在埔鹽設置，卻差點引發政治風暴，最後撤案收場。

因此近年來，幾乎很少有政治人物敢提建火葬場，雖說目前先進的火葬場，看不出來會有可怕的感覺，加上由中央全額補助，火化場在地鄉鎮還可獲優厚的補助，但阻力仍未見減少。在縣議會中，有議員在質詢時，就講明也支持火化場，但就不能建在他的轄區。

縣府民政處長賴致富說，彰化縣確有興建火化場的必要，雖然縣府推動興建火葬場已經有20多年，卻因為民眾抗議等阻力，一直沒辦法如願，但縣府目前仍持續努力尋求適當地點，並擬以配套計畫，同時加強民意溝通，減少阻力。