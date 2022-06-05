2022建築園冶獎評選出爐 台中水利局獲4大獎

台中市政府水利局最近在2022建築園冶獎的「公共建築景觀類」中榮獲4個大獎，水利局表示，後續將持續推動更多優質的水環境空間，以兼顧防洪、水質、生態與人文環境等多元面向，共同打造大台中優質親水環境。

台中市水利局表示，獲獎工程從提案、設計、施工到維護管理，不斷地傾聽、溝通，並透過各方跨域協調合作，改善原有水域空間。高雄市建築經營協會舉辦的2022建築園冶獎，目前按照官網表訂頒獎時間是7月，但詳細時間尚未公布。

台中得獎作品包括東大溪水環境及鄰近區域環境改善計畫、綠川水環境改善工程(興大園道亮點河岸)、柳川污染整治及環境改善工程(三民柳橋-民權柳橋)及柳川污染整治及環境改善工程（中正公園至舊社公園截流工程及中正水淨場）。

水利局表示，東大溪水環境改善計畫為改善嚴重影響水域生態及周遭環境的惡臭水質，整體計畫結合東海大學公私協力及公民參與力量，達成水質淨化、環境改善、生態復育及環教推廣的目標，讓水環境得以永續發展；綠川水環境改善計畫除整治河道、改善水質，與中興大學合作拆除校園圍牆，擴大周邊休閒綠地，並營造共融式遊戲場「綠川水淨樂園」，讓民眾與河川更加親近。

柳川水環境改善計畫設置全地下化的中正水淨場，每天可處理約2萬噸生活污水，流域範圍內嚴重污染河段降至零公里，提升柳川水域環境品質，下游段自三民柳橋至民權柳橋，將周遭綠帶延伸連結河岸空間，結合美術園道及周邊公園綠廊，串聯形成景觀環路，形成綠中有水、水中有綠的水岸綠色廊道，以確保防洪、水質改善、景觀營造為3大主軸整治，希望提供民眾更貼近自然生態的體驗。