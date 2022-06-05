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中市11運動館2025年前陸續啟用 加巨蛋總經費逾120億

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
大里國民暨兒童運動中心已落成。圖／運動局提供
大里國民暨兒童運動中心已落成。圖／運動局提供

台中市政府在各地建造運動館，市府運動局長李昱叡表示，市長盧秀燕上任後，持續在各地打造運動館，總經費破120億，包括已啟用５座運動館；另3座動工中、４座下半年動工，其中6座2025年啟用。

李昱叡說，市府鼓勵市民從事多元運動，各項賽事也盛大展開，昨天職籃在迷你蛋爆滿。

李昱叡指出，目前已啟用5座運動館，包括港區運動公園、南區長春國民暨兒童運動中心、大里國民暨兒童運動中心、潭子國民暨兒童運動中心及沙鹿兒童運動中心，總經費達17億。

今年已動工的豐原國民運動中心5億9671萬，清水運動中心6億3241萬，北屯運動中心8億7841萬，均預計2025年啟用，總經費21.07億。預計今年下半年動工，包括太平5億1000萬，烏日2億7000萬，台中足球休閒園區12億7800萬；台中巨蛋65億，預計2027年啟用。

李昱叡指出，疫情期間健康意識抬頭，加強市民透過運動達到身心健康的需求。各項盛大賽事在台中獲廣大迴響，例如昨晚在洲際迷你蛋舉行的「T1 LEAGUE職業籃球聯盟總冠軍系列賽」台中太陽主場迎戰高雄全家海神，終場太陽隊奪下T1聯盟首屆年度亞軍。線上直播更突破2萬5000人次觀看，現場爆滿。

運動局規劃下半年度6月登場的「2022 ZEPRO CITY RUN城市路跑」「TOP DUEL 2022頂尖對決台灣街舞爭霸戰」「111年台中市市長盃街舞錦標賽」以及足球運動熱區、銀髮、女性運動、身心障礙、原住民專屬運動、獨木舟體驗、國民體育日等各類全民體育活動。

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