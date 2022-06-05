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市場管理員勸導攤商戴口罩被打傷 盧秀燕：絕不姑息

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導

台中市最大公有零售市場建國市場日前發生攤商的員工不戴口罩，管理員上前勸導，男子爆粗口並動粗打人。台中市長盧秀燕今到市場表揚管理員，強調市府將裁罰不戴口罩罰金，最高1.5萬元，另將追究其他法律責任，她強調「絕不姑息！」

台中市府建國公有市場王姓管理員日前勸導攤商的林姓員工戴口罩，林姓男子出言辱罵「免啦！沒掛就沒掛」、「要罰就開啦！」

一旁狀似老闆娘不斷勸導「趕快戴口罩」，林男拒絕，並揚言快點開「沒看過死人吃慶記（子彈）嗎？」林姓男子稍後又找上王姓管理員説「快錄啦」，管理員回說「正在錄啊！」

男子隨即爆粗口並動粗，並說「不要以為恁爸不敢」、「叫警察來呀 ！」隨後派出所員警到場處理。

台中市長盧秀燕今到建國市場慰問受傷同仁。她表示，這是攤商員工的個人行為，與建國市場無關，市理員恪守職責，她予高度肯度並慰勉。

盧秀燕說，市府絕不姑息暴力行為，民眾若未戴口罩最高可罰1.5萬元，也會針對這名攤商員工的動粗行徑，請法制人員研究是否予以法辦。

台中市長 口罩 盧秀燕

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