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沒金城武樹也爆紅 彰化芬園「S彎道秘境」好風情
儘管沒有金城武樹，彰化縣芬園鄉寶山國小附近，一間老工寮、一棵老樹，孤挺在翠綠的稻田間，映照著藍天，別有一番美感，近來，此一「S彎道秘境」在網路爆紅，吸引許多網紅及民眾前往打卡拍照。
彰化縣芬園鄉長林世明說，這間磚造鐵皮的工寮，原是地主守望池塘的建築，防止魚兒被偷，後來池塘填掉了，留下這間工寮，工寮後，還有一棵榕樹，加上連結的S形小徑，格外有味道，被譽為「S彎道秘境」。
林世明說，荒廢後工寮及老樹，最近找到它們新的價值與生命力，由於四周被翠綠稻田所包圍，還可遠眺遠山，只有一條小徑可通，沒有塵囂，呈現出自然之美，令人心曠神怡。
林世明說，目前正是結穗時期，稻穗迎風招展，似乎以自然的魔力，吸引著大家走進去。 其實，無論是秧苗、青翠稻禾到纍纍的金黃稻穗，甚至是收割後的稻田，這裡都有不同風情。
對於如此稻田、 老工寮、老樹，看似不起眼，真的起了魔力，很多網紅、民眾就真的走進來，而且透過網路傳播，因此爆紅起來，林世明說，連地主都覺得很意外，很歡迎大家前往欣賞美景，但切莫踩壞稻作。
林世明說，來芬園鄉除去可體驗「S彎道秘境」美景外，還可以去貓羅溪欣賞群牛在河畔覓食的特殊而壯觀場面，再到芬園市區大啖知名的肉粽及社口肉圓。
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