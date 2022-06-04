社區課程西瓜當挽面模特兒 不怕痛又好吃

COVID-19疫情仍緊繃，彰化縣社區旗鑑計畫中的「以長者為師」用西瓜替代真人，今請二林鎮梅芳社區5名長者指導華崙等5個社區的20名學員挽面技巧，降低感染風險之外，研習課程結束，20顆表面特別光滑的西瓜帶回家就是消暑水果，一舉兩得。

旗鑑社區召集人也是二林鎮民代表陳錫慶，兼任華崙社區總幹事，第三年推動社區旗鑑計畫，挽面課程是第二年，去年疫情警戒緩和時由志工當模特兒供學員試手，今年西瓜上場。

二林鎮華崙、萬興、永興、西庄、梅芳合計5個社區的20名學員，今到梅芳社區學習挽面，梅芳社區5名長者當「老師」，指導使用白棉線交叉絞動去除皮膚表面細毛，西瓜瓜皮光滑無毛，挽面時更要掌握力道以免棉線滑動偏離部位。

陳錫慶說，挽面是近距離接觸的美容活動，今年考慮疫情，不用真人模特兒改用西瓜，其實美容科學生練習美容美髮也都用假頭道具，西瓜比假頭還好，學員一樣達到學習效果之外，練習結束西瓜就是水果。