防疫包塞車 開放市民外送？ 台中市：調整系統加速名單

中部疫情進入高原期，台中市今新增9511例確診。市議員羅廷瑋的電話被打爆，民眾陳情，已經解除隔離，還沒收到防疫包，呼籲讓有願意的市民加入外送行列。民政局長吳世瑋說，「外送人力都沒有問題」，是名單產製較慢，下周一將調整程式系統，讓區公所有權限調閱確診者地址；另，繼續媒合廠商製作防疫包，前端作業流程順暢，派送防疫包就不卡卡。

台中市議員羅廷瑋表示，他每天接獲近20通電話，民眾陳情未收到防疫包，「都已經解除隔離了還沒收到」，讓市府的好意，卻變成民怨。

日前有醫院以高薪聘請照顧確診病患的照顧員，多人前往應徵。羅廷瑋認為，重賞之下必有勇夫，台中市防疫包有編列運送費用，也可利用原本預算，以單筆計費方式徵求寄送員或與外送平台合作，紓解防疫人員壓力，甚至在疫情期間，回饋需要收入的市民。

「送防疫包都沒有問題！」吳世瑋強調，現在有20區里長協助與物流發送，送貨進度沒問題，甚至有許多里長每天早上詢問區公所「今天有幾包？」、「現在可以過去領嗎？」相當熱心。吳也說明，協助發放採自由意願，不強迫里長，將由物流代理。

為加快送貨速度，吳世瑋說，下周一將調整程式系統，醫療院所提供確診者名單給區公所，公所人員有權限查閱戶政系統，無須逐筆透過衛生局詢問、填單回傳，加速產出確診者送貨名單。