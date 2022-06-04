影／彰基醫師接連走人 皮膚名醫邱足滿公開信再掀風暴

彰化基督教醫院皮膚科名醫邱足滿將揮別服務近25年的彰基，今天蔡英文總統到彰基訪察，讓她有感而發，發出公開信，控訴院方管理階層未事先溝通，就減診及調她至偏遠分院，試圖逼退，5月30日更以公文通知不續聘，企圖躲避只差10天就工作滿25年的退休金。彰基僅表示，謝謝關心，沒進一步回應。

彰基白色巨塔的爭議不只這一樁，前眼科主任陳珊霓去年她6月被卸除主任之職，10月上完最後一天班也發一封「給彰基人的公開信」，同樣指控彰基高層打壓含怨離去。

邱足滿說，2021年12月底，單位主管未經溝通直接告知她彰基總院四個門診減為兩個，改成去鹿港分院和二林分院各一門診，影響到隔月已掛門診的病人，她選擇接受指派，直到今年4月總院兩個門診再減掉一個，二林分院改為兩個門診，讓她不能接受。

她強調，並非不想服務偏遠民眾，而是院方管理階層調動未溝通且針對個人，這樣的調動讓她喪失學會認可的皮膚科住院醫師訓練醫院的師資資格，醫學中心醫師不是只有看門診，還要研究、教學，這是醫學中心的使命。

邱足滿5月底收到人資契約期滿做到6月30日的「不續約通知單」，她說，過去9年續聘評鑑不是建議續聘就是傑出或優秀，很想知道優秀員工被解約的理由，同樣收到「畢業」通知書的還有肝臟移植團隊的前副院長陳堯俐醫師，以及肝移植大師柯志燃醫師。

邱足滿推測，可能與她的丈夫、耳鼻喉科醫師蕭信昌去年同樣受害有關，2020年他丈夫也不知原因被「三不」對待，不准住院醫師跟刀、住院醫師不可以照顧他的住院病人、主治醫師不可以跟他說話，丈夫工作與生活大受影響，無法繼續奉獻醫療服務，也無法指導後進，只好離職而去。

有不少人建議邱足滿自行開業，邱足滿表示，對醫美沒有興趣，她專注於照護嚴重藥物過敏、免疫相關的皮膚疾病，這樣的患者族群較不適合在診所。

消息傳出，中部多家醫院向邱足滿招手，她已決定8月開始在中山醫院及秀傳醫院展開新人生；邱說，退休金只有32萬並不多，不是為了退休金，或想回到彰基工作才寫公開信，她想要闡述心路歷程，為自己、也為這2年來院內被受摧殘的醫師、同仁說說話。