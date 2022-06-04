快篩盒上貼紙遭疑為個人宣傳 台中市：其他縣市也有

民進黨台中市議員陳世凱、江肇國以台中市長盧秀燕在政府送的快篩劑盒子上貼上「盧秀燕關心你」貼紙，質疑在做個人宣傳，中市府發言人黃國瑋表示，快篩盒貼紙代表市府、盧秀燕對市民問候與關懷，其他縣市不分黨派也有類似措施，例如在快篩指引或物資包附贈文宣。

陳世凱說，盧秀燕在政府送的快篩劑竟貼上「盧秀燕關心你」的字樣，不應用公帑幫個人打知名度。

江肇國說，日前接到台中市公務員反映，為何市府贈送的快篩需要他們加工貼上市長貼紙，本以為市府送快篩是為防疫，沒想到背後竟有選舉及宣傳用意，讓市府美意大打折扣，讓公務員加班貼貼紙大可不必。

市府說明，此波快篩試劑皆為台中市政府購買配發，疫情當前，市民難免感到不安，市長以大家長身分祝福大家身體健康、闔家平安，意在讓市民朋友感到溫暖與支持，其他縣市不分黨派亦有類似措施。