台中最大型普篩！20家醫院6月6日快篩168長照機構1.6萬人

台中市長盧秀燕今宣布，6月6號啟動長照機構「醫」起守護補助方案，由市府提供快篩劑，媒合20家急救責任醫院進入台中市168家住宿型長照機構，協助近1萬6000萬名住民及工作人員篩檢，由現場醫師判定快篩陽即確診，並判斷是否給予確診個案治療藥物，保障患者能及早得到醫療照顧。

盧秀燕說，台中今新增9511例，疫情是否緩和？不一定，過去曾有連假結束後確診突增現象，呼籲市民做好防疫。台中疫苗覆蓋率優於全國平均，包括第一劑94.78%、第二劑86.32%、第三劑69.44%；兒童疫苗覆蓋率也突破6成，在六都排名前三，至今有11萬9226人完成接種，疫苗覆蓋率61.45%，比預期還要好。

盧秀燕說明，許多住在社福機構的市民朋友，有慢性疾病，一旦確診都有機會是高風險族群，為了讓住民與工作人員盡早篩檢和用藥，下周一啟動長照機構「醫」起守護補助方案。

盧秀燕指出，這項方案將針對168家住宿型長照機構，包含精神護理之家、精神復健機構、老福機構、身障機構、兒少安置等機構，篩檢對象為近1萬6000名住民及工作人員快篩；也會針對確診個案，評估給予症狀治療藥物或抗病毒藥物，讓患者及早得到醫療照顧。

盧秀燕說，原先台中市針對確診者有發送血氧機，幫助確診者在家也可監測健康狀況，後來有些民眾表示不需要血氧機，加上先前回收不理想，故市府調整成詢問制，並加強宣導，也讓原先不到10%，到昨天回收率達51.4%。

盧秀燕指出，目前台中需繳回的血氧機8257台，已回收4247台，這個數字說明，台中人的素質很高，也盼透過市府的美意，幫助民眾在家休養期間，可透過血氧機，更加了解健康狀況。