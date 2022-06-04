台南濱海常急降雨、海水倒灌 馬沙溝新設導洪抽水設施

台南濱海地區面臨風災急降雨、大潮海水倒灌危險，台南市政府今天表示為減少將軍區因海水倒灌社區淹水，防汛將「多管齊下」，在馬沙溝新設導洪箱涵及抽水設施。

市府水利局表示，馬沙溝周邊包含長沙里聚落、堤後道路及3D彩繪村等知名觀光熱點，因地勢低窪且遇短時強降雨，造成東北側局部積淹水，市長黃偉哲要求水利局檢討積淹水原因並加速改善，減輕水患影響。

水利局說，為加速改善馬沙溝社區積淹水問題，將該處納入「將軍區廣山、玉山及馬沙溝社區部落防護延續改善工程」案併同改善，總經費約1千萬元，今年3月1日開工預計7月完工可完工投入防汛。

水利局表示，馬沙溝社區流路主要往西排入山子腳排水及北航道，因感潮及地勢低窪導致重力排水不易，水利局早期於社區西側堤防旁建置馬沙溝抽水站抽水量1.3cms，搭配移動式抽水機抽水量0.3cms總計1.6cms，符合25年不溢堤防洪保護標準。

不過去年8月豪雨3小時累積降雨130毫米，東北側社區排水匯流不及，造成10到20公分高淹水，市府實地檢討排水系統，建議北側採用新設抽水點及導洪箱涵改善方案。

計畫興建蓄水量180立方公尺集水井1座，及長155公尺寬度0.8公尺、深度0.6到1.5公尺箱涵，後續搭配2部沈水抽水機組加大排洪量，可提升馬沙溝社區排洪能力，降低短延時強降雨淹水風險並改善馬沙溝北側聚落積淹水情形。