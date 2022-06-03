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退休的她生命轉彎 拿下金鐘獎走進水墨畫世界

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
國小老師曹文娟7年前退休後，專注於學習水墨畫，人生首度水墨畫個展選擇回到故鄉員林演藝廳開展，以表達對故鄉人事物的感謝。記者林宛諭／攝影
國小老師曹文娟7年前退休後，專注於學習水墨畫，人生首度水墨畫個展選擇回到故鄉員林演藝廳開展，以表達對故鄉人事物的感謝。記者林宛諭／攝影

國小老師曹文娟7年前退休後，應邀主持廣播節目竟拿下2座金鐘獎，而從沒想過自己能畫畫的她說，退休後反而可以不設限，激發出更多可能性，她的首度水墨個展「是誰，往哪裡去」將在彰化縣員林演藝廳展出到6月19日。

「員林的女兒」曹文娟此次回到故鄉舉行水墨個展，她說，人生的第一次個展選擇從員林出發，是為了感謝這塊土地的人、事、物孕育她的人生，將展出近2年的水墨作品30餘件，分3個系列，包括「心靈的後花園─合歡山印象」、「畫我腳下─健行寫生筆記」和「滄海桑田─時間的流」，6月5日上午10時將舉行開幕式。

曹文娟說，她的一生不斷跨界和轉彎，從最認真的老師又變成最用功的學生，當初是因女兒說想學水墨畫，她陪著女兒去學畫，退休前一年受黃譓丞老師啟蒙接觸水墨創作，從此展開與水墨創作難解的情緣。

從學校退休後，她應警廣台中分台邀請和鄭晴共同主持少年節目「小太陽的天空」，第一次做廣播就拿下廣播金鐘獎最佳少年節目和主持人雙料金鐘獎。拿到金鐘獎後卻讓曹文娟陷入水墨創作最深的瓶頸長達1年，直到友人介紹進入袁之靜老師的畫室，從基礎筆法一筆一畫打破重練，同時師從徐寶珍老師學習書法。

袁之靜鼓勵曹文娟畫山水要從寫生師法大自然，跟隨大自然的線條和光影融入自己的情感，才能建構屬於自己的山水畫面。曹文娟從一開始心裡想得多、筆下做不到，漸漸的已經可以自在背著畫紙和筆墨到山林間席地而坐歡喜寫生。

曹文娟說，從小對「山」有特別的安全感，尤其是合歡山，不同季節和心情攀登合歡山總有奇妙的啟發。此次規畫一系列的合歡山畫作，有從台中榮總看診出來的黑白心情，也有金黃閃耀的林蔭千里光，尤其是2021年5月新冠肺炎疫情肆虐後封鎖的合歡山，有繁茂的杜鵑盛開，成為這次展場中最大尺寸的作品「辛丑的繁華」，這些作品組成「心靈後花園合歡山印象」。

「畫我腳下」是一系列遠近行腳的足跡，遠至南美洲「天空之城」馬丘比丘，近到住家近郊田野、山徑，都是她寫生取材的好地點。

「滄海桑田」是曹文娟身心經過時間洗滌後的痕跡。有她以彰化縣花壇鄉三春老樹旁春耕前的花海為題作畫，加上22年前她曾在聯合報寫三春老樹的故事，配合她的書法成為一組展品。「墨玫瑰」畫作則一如當年步行登泰山探訪的石崖金剛經，即使因歲月淘洗而斑駁，開在心裡的玫瑰花也會懂得「我本無色、玫瑰非花」。

國小老師曹文娟7年前退休後，專注於學習水墨畫，人生首度水墨畫個展選擇回到故鄉員林演藝廳開展，以表達對故鄉人事物的感謝。記者林宛諭／攝影
國小老師曹文娟7年前退休後，專注於學習水墨畫，人生首度水墨畫個展選擇回到故鄉員林演藝廳開展，以表達對故鄉人事物的感謝。記者林宛諭／攝影
國小老師曹文娟7年前退休後，專注於學習水墨畫，人生首度水墨畫個展選擇回到故鄉員林演藝廳開展，以表達對故鄉人事物的感謝。記者林宛諭／攝影
國小老師曹文娟7年前退休後，專注於學習水墨畫，人生首度水墨畫個展選擇回到故鄉員林演藝廳開展，以表達對故鄉人事物的感謝。記者林宛諭／攝影
曹文娟喜歡寫生，師法大自然，跟隨大自然的線條和光影融入自己的情感。圖／曹文娟提供
曹文娟喜歡寫生，師法大自然，跟隨大自然的線條和光影融入自己的情感。圖／曹文娟提供

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