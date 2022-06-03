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影／台16線水里往集集邊坡又坍了 目前僅單線雙向通行

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
集集鎮台16線11.9公里路段，再度發生邊坡崩塌及竹子傾倒意外，目前展開搶修維持單線雙向通行。圖／公路總局提供
集集鎮台16線11.9公里路段，再度發生邊坡崩塌及竹子傾倒意外，目前展開搶修維持單線雙向通行。圖／公路總局提供

中央氣象局今日下午才發布大雷雨特報，南投縣雷雨持續至下午4點；果然公路總局第二區工程處通報15時50分，南投縣集集鎮台16線11.9公里路段，再度發生邊坡崩塌及竹子傾倒意外，鐵工局廠商已調派重機具到現場搶坍外，目前台16線單線雙向通行、請用路人小心行駛。

台鐵集集支線集集段隧道工程因連日梅雨沖刷，近期已有邊坡大崩坍現象，大量土石吞沒工區鋼軌樁，使得施工停擺，台鐵會勘後，原已研議調整施工順序，先修完上邊坡保護工程，非汛期再來做隧道修復，之後再完成下邊坡，全區工程完工已從明年1月展延至明年6月，因此隧道通車恐也會延到明年。

未料中央氣象局再發布大雷雨特報，持續時間至下午15時50分，強大雨勢不只造成能見度欠佳，山區易發生坍方、落石或土石流，台16線原坍塌邊坡路段，造成水里往集集目前單線雙向通行，台鐵表示，目前先調派重機具到現場搶坍並做災害評估，等邊坡穩定再進場施工。

集集鎮長陳紀衡表示，自去年發生崩塌後，已多次發生坍災，可惜台鐵原堅持隧道先完工，邊坡怎麼塌都不影響，不幸今年又再發生多次崩塌，才願意調整施工順序；雖然慢了，但還是要肯定台鐵至少願意改了，希望接下來的工程能更重視整體安全，而目前已進入汛期，該邊坡土質更加不穩定，請用路人行經此路段務必小心。

集集 台鐵 崩塌

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