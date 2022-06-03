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順著河流來旅行 彰化二水黑泥拔河賽明天登場

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
二水鄉源泉社區今明二天在八堡圳水源頭舉辦黑泥田村落洄游趣、黑泥田拔河比賽，社區推動小旅行，黑泥拔河是刺激的農村趣味活動。圖／資料照，記者林宛諭╱攝影
二水鄉源泉社區今明二天在八堡圳水源頭舉辦黑泥田村落洄游趣、黑泥田拔河比賽，社區推動小旅行，黑泥拔河是刺激的農村趣味活動。圖／資料照，記者林宛諭╱攝影

夏遊彰化順著河流體驗黑泥活動，彰化縣二水鄉源泉社區今明二天在八堡圳水源頭舉辦黑泥田村落洄游趣、月光音樂會、黑泥田拔河比賽，端午連假吸引民眾前往探訪農村市集、欣賞農村美景，和玩黑泥的樂趣。

水土保持局南投分局6月到8月協辦推出濁水線流域8處農村深度體驗，要帶領大家認識在地農村生活、生產、生態不同風貌，並邀請大家在今年夏天一起順著河流到彰化旅行，今天首場在二水源泉社區登場。

二水鄉源泉社區發展協會主辦黑泥田村落洄游趣活動今天下午開幕，彰化縣副縣長洪榮章、參山國家風景區管理處曹忠猷、二水鄉長蘇界欽等人與會，由社區金正勇不老樂團開幕演唱後，在八堡圳旁就擺起圳頭黑泥創意市集，在地小農展示農產品、及農村工藝展示、及月光音樂會。

明天的重頭戲則是第四屆黑泥田拔河賽將上場，今年共有6隊勇士隊報名參加，大人小孩可體驗在孕育彰化稻米等農作的黑泥田來場刺激的拔河大賽，民眾可吶喊為拔河隊加油，再逛農村創意市集，並欣賞金色稻田。

彰化二水源泉社區理事長黃麗君說，源泉社區推動社區小旅行，安排如黑泥田拔河賽，讓民眾體會有趣的農村泥巴大賽，也想展現「人」與「土地」的緊密關係，今年又加入村落洄游趣，透過走讀認識社區老建築、老故事，及不老街區寫真發表，讓大家看到農村的深度人文風情。

二水鄉源泉社區今明二天在八堡圳水源頭舉辦黑泥田村落洄游趣、黑泥田拔河比賽，端午連假吸引民眾前往探訪農村市集、玩黑泥的樂趣。記者林宛諭／攝影
二水鄉源泉社區今明二天在八堡圳水源頭舉辦黑泥田村落洄游趣、黑泥田拔河比賽，端午連假吸引民眾前往探訪農村市集、玩黑泥的樂趣。記者林宛諭／攝影
二水鄉源泉社區今明二天在八堡圳水源頭舉辦黑泥田村落洄游趣活動，民眾前往逛市集，看農村美景，明天黑泥田拔河大賽將要登場。記者林宛諭／攝影
二水鄉源泉社區今明二天在八堡圳水源頭舉辦黑泥田村落洄游趣活動，民眾前往逛市集，看農村美景，明天黑泥田拔河大賽將要登場。記者林宛諭／攝影
二水鄉源泉社區發展協會主辦黑泥田村落洄游趣活動今天下午開幕，由社區金正勇不老樂團開幕表演暖場。圖／源泉社區提供
二水鄉源泉社區發展協會主辦黑泥田村落洄游趣活動今天下午開幕，由社區金正勇不老樂團開幕表演暖場。圖／源泉社區提供

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