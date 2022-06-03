疫情嚴峻渴望走到戶外舒壓 彰化東螺溪淨溪報名達標

彰化縣東螺溪流域養豬頭數約占全縣四成，近年在地方社團熱心奔走和推動水環境計畫之下，已明顯改善汙染，6月5日是世界環境日，將有約230人到東螺溪淨溪及參加綠美化課程，希望藉由戶外活動紓解防疫壓力並且友善環境。

每年6月5日是世界環境日，今年也不例外，社團法人彰化縣就業能力教育協會（湖埔社區大學）舉辦「2022世界環境日-溪守好水好生活」淨溪活動，5月下旬受到每日新增確診人數上升的影響，有意報名者保持觀望，近日北部新增確診人數下降，中部也開始緩和，淨溪報名人數在短短數日內達標，顯見民眾期待戶外活動。

湖埔社區大學執行長林淑玲今天表示，淨溪兼具服務學習與環境教育的意義，將從東邊的代馬橋到西邊的溪湖橋呈環狀淨溪，9點開幕前將舉辦與環境教育有關的有獎徵答，另有別出心裁的廢棄罐頭胡琴、水管笛子等環保樂器演奏，今年不但分流分組淨溪，也增加清理溪湖區域排水的垃圾，和移除入侵東螺溪的外來種植物。

今年活動主場在東螺溪生態園區蝴蝶廊道前，副場在溪湖區排，內容注入巧思，參加者自備「醬菜罐」空瓶，植物美學講師現場教學「『藝』起耍廢」，指導自製多肉小盆栽，限額100人，另外對於入侵東螺溪生態的外來種進行移除工作。

東螺溪淨溪活動得到溪湖扶輪社、和勤精機股份有限公司、AECOM等企業贊助，熱心社團、公司企業的員工也會參加，和報名民眾、社區居民一起清理東螺溪和溪湖排水的環境，6月5日還會教簡易的水質檢測技術，讓民眾辨別河川水質的好壞。

東螺溪流域全長33.7公里，集水面積1萬8608公頃，有養豬場177家、33頭豬，占全縣在養頭數42%，原本發臭的溪水在社團法人彰化縣就業能力教育協會、湖埔社區大學、二林鎮華崙里等地方社團及社區居民努力抓汙染、淨溪，環境逐漸獲得改善，今年以溪湖橋為中心點調查方圓3公里的鳥況，觀測到4255隻次野鳥，鳥種多達53種，野鳥是生態環境指標，代表東螺溪溪湖流域環境好轉。