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耗時3年改善 鹿港溪再現獲全國水環境大賞獎

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
「鹿港溪再現計畫」獲得水利署全國水環境大賞肯定，獲「大賞獎-有氧淨化獎」。圖／彰化縣府提供
「鹿港溪再現計畫」獲得水利署全國水環境大賞肯定，獲「大賞獎-有氧淨化獎」。圖／彰化縣府提供

鹿港溪是鹿港的母親之河，過去累積家戶及工廠廢水造成汙染，昔日千帆入港風光變成一條臭水溝，彰化縣府耗時3年改善水環境如今煥然一新，也增加公園綠地開放空間4公頃，「鹿港溪再現計畫」獲得水利署全國水環境大賞肯定，榮獲「大賞獎-有氧淨化獎」。

彰化縣政府水資處指出，鹿港溪蛻變關鍵在引進水源與設置汙水截流，透過設置礫間曝氣處理設施，引入周邊員林大排以及中興排水水源，為鹿港溪注入活水，並在晴天時汙水截流，透過水資源過濾處理導入乾淨水到鹿港溪。

「鹿港溪再現計畫」提供鹿港溪每日6000噸水源，水資源回收中心每日處理4200噸污水，營造1.5公里水岸景觀藍綠帶，鹿港溪兩岸水岸可見糕餅、烏魚子造型石椅，具有鹿港特色，還有代表「二鹿」意象的大型公共藝術裝置「福鹿獸」，夜間燈照發光，景觀吸引許多民眾散步拍照，

鹿港溪見證鹿港的發展，清朝期間商船可駛入，是早期與中國貿易的運輸河道，千帆入港盛況空前，造就鹿港有「一府、二鹿、三艋舺」的美譽，但時過境遷，鹿港溪沒有了水源，也成為雨汙水匯集的排水溝渠，彰化縣府推動「鹿港溪再現計畫」，包含未來整體汙水下水道建置總經費達34.8億元。

水資處表示，工程從提案、設計、施工，重視地方參與，傾聽地方需求，結合鹿港歷史人文，保留河中島老樹，為了改善鹿港老街淹水也額外爭取經費納入了抽水站設施，提升老街區域承洪能力，才克服困難完成縣內重大水環境計畫。

鹿港溪蛻變關鍵在引進水源與設置汙水截流，透過設置礫間曝氣處理設施，引入周邊員林大排以及中興排水水源。圖／彰化縣府提供
鹿港溪蛻變關鍵在引進水源與設置汙水截流，透過設置礫間曝氣處理設施，引入周邊員林大排以及中興排水水源。圖／彰化縣府提供
鹿港溪兩岸水岸可見大型公共藝術裝置，夜間燈照別有一番景緻。圖／彰化縣府提供
鹿港溪兩岸水岸可見大型公共藝術裝置，夜間燈照別有一番景緻。圖／彰化縣府提供

鹿港 水資源

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