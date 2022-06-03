蘇貞昌端午慰勞台中榮總醫護 接種站今2123人預約

端午連假首日，行政院長蘇貞昌今早8時30分在衛福部長陳時中、立法院副院長蔡其昌等人陪同視察台中兒童大型疫苗接種站，慰勞第一線台中榮總醫護辛勞。台中榮總院長陳適安說，台中榮總一天開12條打線，施打量能3600劑，今天已有2123人接種。由於今天適逢假日，吸引家長帶孩子排隊等候接種。

蘇貞昌說，我們看到很多家長急著打疫苗，且為了減輕地方第一線診所的負擔，五天前他到台中時，經立法院副院長蔡其昌等立委爭取，政府在六都設置大型兒童快打站，受到熱烈歡迎。

蘇貞昌指出，以台中榮總的中榮科博接種站為例，3天打了5000人，給家長方便，孩童受到保護，減輕地方負擔，防疫當前，大家一起合作對抗病毒，守護孩童健康。

陳適安說明，台中榮總6月1日起配合中央防疫政策，啟動中榮科博兒童疫苗接種站，每天同時開設12條打線，最大量能為3600劑，連5天提供1萬8000劑量能，院方特別在留觀區有巧思設計，今天現場提供口腔衛教，讓小朋友在沒有壓力的環境下接種疫苗。

院方統計，中榮科博接種站6月1日接種人數為1813人，昨天1010人，今天半小時約有200人接種，一整天的預約人數達2123人，其中近9成為台中市兒童，約一成為外縣市兒童。

沙鹿卓姓七歲女童、南屯七歲吳生男童，以及大雅十歲廖姓男童都是因為學校都安排在6月10日接種，家長覺得拖太晚，得知中央在台中開設大型接種站，預約今天接種。

大雅紀姓男子說，兒子上個月底剛滿5歲，因為他過去打疫苗經驗，診所都大排長龍，因此直接預約到中央開設的大型接種站接種。