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取午時水防疫保平安 清水岩寺甘露泉大排長龍

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
社頭鄉清水岩寺知名的甘露泉今天也湧進許多民眾取午時水，許多民眾將午時水放在廟埕曝曬拜菩蕯，希望能得到菩蕯的加持，平安度過疫情。 記者林宛諭／攝影
社頭鄉清水岩寺知名的甘露泉今天也湧進許多民眾取午時水，許多民眾將午時水放在廟埕曝曬拜菩蕯，希望能得到菩蕯的加持，平安度過疫情。 記者林宛諭／攝影

端午節中午取的午時水可保平安，彰化縣社頭鄉清水岩寺知名的甘露泉今天也湧進許多民眾取午時水，清水岩寺管委會總幹事陳慶福說，許多民眾還將裝好的午時水放在廟埕前曬陽光、拜菩薩，希望能安然度過疫情高峰期。

清水岩寺的甘露泉被列為全省三大名泉之一，因水質甘甜而聞名，去年因疫情嚴峻，首度不開放取午時水，陳慶福說，今年再度開放，但因疫情仍在高峰期，並沒有特別宣傳，但今天近中午仍湧進民眾提著大桶、小桶大排長龍取午時水。

陳慶福說，端午節正中午的午時水相傳陽氣重，可除穢淨化，有人取水來當藥引，也有拿回去喝，或洗澡淨化，在端午節中午將水曝曬在陽光下約一小時就算午時水，所以今天許多民眾取了甘露泉後，就將大小桶放在清水岩廟埕曝曬拜菩蕯，也希望能得到菩蕯的加持，不要確診，或即使確診都能輕症，平安度過疫情。

社頭鄉清水岩寺知名的甘露泉今天也湧進許多民眾取午時水，許多民眾希望用午時水在疫情期間保平安。記者林宛諭／攝影
社頭鄉清水岩寺知名的甘露泉今天也湧進許多民眾取午時水，許多民眾希望用午時水在疫情期間保平安。記者林宛諭／攝影

疫情 端午節

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