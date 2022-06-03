取午時水防疫保平安 清水岩寺甘露泉大排長龍

端午節中午取的午時水可保平安，彰化縣社頭鄉清水岩寺知名的甘露泉今天也湧進許多民眾取午時水，清水岩寺管委會總幹事陳慶福說，許多民眾還將裝好的午時水放在廟埕前曬陽光、拜菩薩，希望能安然度過疫情高峰期。

清水岩寺的甘露泉被列為全省三大名泉之一，因水質甘甜而聞名，去年因疫情嚴峻，首度不開放取午時水，陳慶福說，今年再度開放，但因疫情仍在高峰期，並沒有特別宣傳，但今天近中午仍湧進民眾提著大桶、小桶大排長龍取午時水。