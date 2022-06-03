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盧秀燕今視察診所打兒童疫苗 這接種站連開117天好感動

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市長盧秀燕今天上午10時視察南屯施勝桓小兒科診所，了解基層診所接種兒童疫苗狀況。記者趙容萱／攝影
台中市長盧秀燕今天上午10時視察南屯施勝桓小兒科診所，了解基層診所接種兒童疫苗狀況。記者趙容萱／攝影

台中市長盧秀燕今天上午10時視察南屯施勝桓小兒科診所，了解基層診所接種兒童疫苗狀況，並感謝施勝桓負責的文心森林公園接種站連117天沒有休息，醫護堅守防疫崗位，令人感動。

盧秀燕說，台中市打完10萬名學童，其中BNT疫苗接種部份，醫療院所到打率達94%，學校接種也超前，提前到下周五完成，非常謝謝醫護人員協助。

針對台中兒童疫苗接種數量，連日來立法院副院長蔡其昌團隊、綠營議員與中市府互相交鋒。盧秀燕說，大家共同防疫，不管怎樣，最重要的就是把城市防疫做好、疫苗打好，這是市民最大的希望。

盧秀燕說，今天是端午節，第一線基層防疫人員，包括市府人員，以及醫護人員、委外清潔、居護人員等都上線中，她馬不停蹄前往慰勞防疫人員辛勞。

盧秀燕指出，醫師施勝桓除了診所協助打疫苗、問診、確診視訊問診、居隔關懷問診等，還組醫療團隊負責文心森林公園疫苗接種外展站，是台中市最久的外展站，從去年底至今連117天沒有休息，每天都有，方便民眾隨到隨打，已協助接種2萬6000多人，最多一天可打到1500人，半天只有12人也照常服務，堅守防疫崗位，令人感動。

她指出，感謝台中很多像施勝桓一樣的第一線基層醫護人員、防疫人員，默默守護市民健康。她稍早去南屯區公所視察快篩試劑發放整備情形時，有名科長的國二女兒貼心陪媽媽順便來當小幫手。這波防疫人員面臨風險，影響家庭生活，可是大家都以市民服務、保護城市為榮，真的非常感謝。

台中市長盧秀燕今天上午10時視察南屯施勝桓小兒科診所，了解基層診所承接居隔關懷問診的情況。記者趙容萱／攝影
台中市長盧秀燕今天上午10時視察南屯施勝桓小兒科診所，了解基層診所承接居隔關懷問診的情況。記者趙容萱／攝影
台中市長盧秀燕今天上午10時視察南屯施勝桓小兒科診所，了解基層診所接種兒童疫苗狀況。記者趙容萱／攝影
台中市長盧秀燕今天上午10時視察南屯施勝桓小兒科診所，了解基層診所接種兒童疫苗狀況。記者趙容萱／攝影
台中市長盧秀燕今天上午10時視察南屯施勝桓小兒科診所，了解基層診所接種兒童疫苗狀況。記者趙容萱／攝影
台中市長盧秀燕今天上午10時視察南屯施勝桓小兒科診所，了解基層診所接種兒童疫苗狀況。記者趙容萱／攝影

疫苗 盧秀燕 台中市長

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