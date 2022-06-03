快訊

解封期程沒時間表沒配套 觀光產業只能持續被凌遲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

彰化工業區潔淨燃料鍋爐增 去年空汙費減繳670萬

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化環保局針對納管公私場所執行稽查。圖／彰化環保局提供
彰化環保局針對納管公私場所執行稽查。圖／彰化環保局提供

彰化為改善空氣品質，依行業別清查，透過空污費減繳誘因，針對納管公私場所執行污染自主減量，去年共輔導101項製程，揮發性有機物污染減量426公噸，粒狀污染物減量37.7公噸，共減繳空氣污染防制費達670萬元，是近年減繳最好的成果。

彰化環保局分析北彰化因工廠、交通工具產生的臭氧較多，南彰化則主要是營建工程、露天燃燒等細懸浮微粒影響，精準針對汙染源擬定改善策略。

工廠製程成上會產生粒狀汙染物、氮氧化物以及揮發性有機物等的業者依法都須繳交空汙費，6成提供地當政府運用，彰化縣主要用在汙染管制與相關監測成本上。

環保局指出，為突破改善空汙瓶頸，去年針對易產生揮發性有機物的PU皮業，以及有機溶劑的塗裝業輔導，透過原物料改善、提升製程廢氣收集及污染防制效率等，降低業者生產成本，也減繳空污費，以往每年空汙費減繳頂多一百萬元左右，去年大有突破。

彰化過去曾發生工廠鍋爐燒廢木材產生戴奧辛等案件，近年推廣鍋爐使用潔淨燃料，縣內去年有34家燃煤鍋爐業者改用低污染燃料或改善設備。

環保局指出，彰化多為中小型工廠，但2019年開始空汙法修法針對空汙防制加嚴，若要永續經營勢必得提升汙染防制設備，這兩年中央補助下，彰化燃氣鍋爐已從2018年256座提升至2021年651座，縣內潔淨燃料使用比例達71%。

環保局也說，彰濱工業區與中科二林園區經過環評通過，必須符合空氣污染總量管制，但其餘較小型工業區必須透過協商減量， 其中福興工業區已全數改用潔淨燃料鍋爐，而彰濱工業區及北斗工業區則改善超過八成；彰化縣空氣品質管制首次獲得110年度環境監測及資訊應用獎特優。

空污 空氣品質

延伸閱讀

彰化首波兒童BNT疫苗接種率近9成 幼童：打針不會痛

疫情嚴峻彰化邊緣戶失業 收到慰問品感動到流淚

雲林、彰化畢業最夯「太平媽祖獎」 有行充、悠遊卡和金牌

區域排水堤岸壞了5年 立委黃秀芳要求彰化縣府快修

相關新聞

百歲彰化扇形車庫 列國定古蹟

全台僅存、亞洲唯二的彰化扇形車庫，今年慶祝100歲生日，也迎來文化部核定升為國定古蹟的好消息，對當地文資及鐵道文化保存都...

取午時水防疫保平安 清水岩寺甘露泉大排長龍

端午節中午取的午時水可保平安，彰化縣社頭鄉清水岩寺知名的甘露泉今天也湧進許多民眾取午時水，清水岩寺管委會總幹事陳慶福說，...

盧秀燕今視察診所打兒童疫苗 這接種站連開117天好感動

台中市長盧秀燕今天上午10時視察南屯施勝桓小兒科診所，了解基層診所接種兒童疫苗狀況，並感謝施勝桓負責的文心森林公園接種站...

彰化工業區潔淨燃料鍋爐增 去年空汙費減繳670萬

彰化為改善空氣品質，依行業別清查，透過空污費減繳誘因，針對納管公私場所執行污染自主減量，去年共輔導101項製程，揮發性有...

民眾湧至谷關八仙山取「午時水」 警到場疏導交通

台中和平區谷關八仙山森林遊樂園區入口處，每到端午節，皆會有來自全台各地的民眾，搶在「午時」裝「午時水」，希望能夠增強運勢...

台中大里區小巷弄卡卡 交通局研議：改劃黃虛線

台中市大里區有許多老舊社區道路狹窄，卻被劃設禁止超車的雙黃線，往來車輛容易違規越線，遭到檢舉開罰，市議員李天生總質詢指出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。