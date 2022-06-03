彰化工業區潔淨燃料鍋爐增 去年空汙費減繳670萬

彰化為改善空氣品質，依行業別清查，透過空污費減繳誘因，針對納管公私場所執行污染自主減量，去年共輔導101項製程，揮發性有機物污染減量426公噸，粒狀污染物減量37.7公噸，共減繳空氣污染防制費達670萬元，是近年減繳最好的成果。

彰化環保局分析北彰化因工廠、交通工具產生的臭氧較多，南彰化則主要是營建工程、露天燃燒等細懸浮微粒影響，精準針對汙染源擬定改善策略。

工廠製程成上會產生粒狀汙染物、氮氧化物以及揮發性有機物等的業者依法都須繳交空汙費，6成提供地當政府運用，彰化縣主要用在汙染管制與相關監測成本上。

環保局指出，為突破改善空汙瓶頸，去年針對易產生揮發性有機物的PU皮業，以及有機溶劑的塗裝業輔導，透過原物料改善、提升製程廢氣收集及污染防制效率等，降低業者生產成本，也減繳空污費，以往每年空汙費減繳頂多一百萬元左右，去年大有突破。

彰化過去曾發生工廠鍋爐燒廢木材產生戴奧辛等案件，近年推廣鍋爐使用潔淨燃料，縣內去年有34家燃煤鍋爐業者改用低污染燃料或改善設備。

環保局指出，彰化多為中小型工廠，但2019年開始空汙法修法針對空汙防制加嚴，若要永續經營勢必得提升汙染防制設備，這兩年中央補助下，彰化燃氣鍋爐已從2018年256座提升至2021年651座，縣內潔淨燃料使用比例達71%。

環保局也說，彰濱工業區與中科二林園區經過環評通過，必須符合空氣污染總量管制，但其餘較小型工業區必須透過協商減量， 其中福興工業區已全數改用潔淨燃料鍋爐，而彰濱工業區及北斗工業區則改善超過八成；彰化縣空氣品質管制首次獲得110年度環境監測及資訊應用獎特優。