民眾湧至谷關八仙山取「午時水」 警到場疏導交通

台中和平區谷關八仙山森林遊樂園區入口處，每到端午節，皆會有來自全台各地的民眾，搶在「午時」裝「午時水」，希望能夠增強運勢，保家人平安，一早就有不少人車聚集、排隊取水，和平警分局谷關所今早規畫人力到場疏導交通、提醒民眾遵守防疫規定。

台中谷關八仙山森林遊樂園區入口處，有出水孔流出山泉水，水質清澈甘甜，平時就有不少民眾帶著水桶裝水，甚至有大貨車到此載水，每年端午節「午時」（上午11時到下午1時）更是吸引大批民眾裝取「午時水」，希望能為家中增添運勢，保平安。

台中和平警分局預期今將有大量人潮湧入，為防範民眾群聚取水造成染疫風險，派請谷關所副所長陳文評、警員田中原到場實施交管，提醒民眾落實佩戴口罩及保持社交距離。現場民眾也守秩序，排隊取水並遵守防疫規定。

和平警分局說，行駛中橫公路前往谷關風景區，請開啟頭燈、小心慢行並注意車前狀況，遵守交通規則，確保行車安全。