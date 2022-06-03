快訊

解封期程沒時間表沒配套 觀光產業只能持續被凌遲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

民眾湧至谷關八仙山取「午時水」 警到場疏導交通

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
台中和平區谷關八仙山森林遊樂園區入口處，每到端午節，皆會有來自全台各地的民眾，搶在「午時」裝「午時水」，和平警方今早到場疏導交通、提醒民眾遵守防疫規定。圖／民眾提供
台中和平區谷關八仙山森林遊樂園區入口處，每到端午節，皆會有來自全台各地的民眾，搶在「午時」裝「午時水」，和平警方今早到場疏導交通、提醒民眾遵守防疫規定。圖／民眾提供

台中和平區谷關八仙山森林遊樂園區入口處，每到端午節，皆會有來自全台各地的民眾，搶在「午時」裝「午時水」，希望能夠增強運勢，保家人平安，一早就有不少人車聚集、排隊取水，和平警分局谷關所今早規畫人力到場疏導交通、提醒民眾遵守防疫規定。

台中谷關八仙山森林遊樂園區入口處，有出水孔流出山泉水，水質清澈甘甜，平時就有不少民眾帶著水桶裝水，甚至有大貨車到此載水，每年端午節「午時」（上午11時到下午1時）更是吸引大批民眾裝取「午時水」，希望能為家中增添運勢，保平安。

台中和平警分局預期今將有大量人潮湧入，為防範民眾群聚取水造成染疫風險，派請谷關所副所長陳文評、警員田中原到場實施交管，提醒民眾落實佩戴口罩及保持社交距離。現場民眾也守秩序，排隊取水並遵守防疫規定。

和平警分局說，行駛中橫公路前往谷關風景區，請開啟頭燈、小心慢行並注意車前狀況，遵守交通規則，確保行車安全。

遊樂園 八仙 運勢

延伸閱讀

十二星座2022下半年運勢解析 牡羊需相信自己、這星座上演「灰姑娘傳奇」

【6月星座運勢】水象星座：解析雙魚座、巨蟹座、天蠍座本月運勢！

端午「午時水」如何招財改運？ 命理師分享秘招

連日大雨谷關捎來步道路基流失 參山處加速維修

相關新聞

百歲彰化扇形車庫 列國定古蹟

全台僅存、亞洲唯二的彰化扇形車庫，今年慶祝100歲生日，也迎來文化部核定升為國定古蹟的好消息，對當地文資及鐵道文化保存都...

取午時水防疫保平安 清水岩寺甘露泉大排長龍

端午節中午取的午時水可保平安，彰化縣社頭鄉清水岩寺知名的甘露泉今天也湧進許多民眾取午時水，清水岩寺管委會總幹事陳慶福說，...

盧秀燕今視察診所打兒童疫苗 這接種站連開117天好感動

台中市長盧秀燕今天上午10時視察南屯施勝桓小兒科診所，了解基層診所接種兒童疫苗狀況，並感謝施勝桓負責的文心森林公園接種站...

彰化工業區潔淨燃料鍋爐增 去年空汙費減繳670萬

彰化為改善空氣品質，依行業別清查，透過空污費減繳誘因，針對納管公私場所執行污染自主減量，去年共輔導101項製程，揮發性有...

民眾湧至谷關八仙山取「午時水」 警到場疏導交通

台中和平區谷關八仙山森林遊樂園區入口處，每到端午節，皆會有來自全台各地的民眾，搶在「午時」裝「午時水」，希望能夠增強運勢...

台中大里區小巷弄卡卡 交通局研議：改劃黃虛線

台中市大里區有許多老舊社區道路狹窄，卻被劃設禁止超車的雙黃線，往來車輛容易違規越線，遭到檢舉開罰，市議員李天生總質詢指出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。